ЗСУ знищили штурмову групу в Улаклах: такі битви слугують важелем тиску на Трампа, — Forbes

Українська артилерія розгромила російську штурмову групу в населеному пункті Улакли Донецької області. За словами журналістів, саме такі перемоги дають змогу Зеленському не підписувати невигідний експлуататорський меморандум із видобутку корисних копалин, який запропонував Трамп.

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Поки російські війська намагаються просуватися, Україна все ж таки може представити гідну відповідь вимаганням президента США Дональда Трампа щодо українських корисних копалин. Про це пише Forbes.

Невдалий штурм ЗС РФ в Улаклах

За допомогою артилерійських і безпілотних ударів ЗСУ днями відбили атаку російських військ у населеному пункті Улакли та околицях. Дрони артилерійської групи "Тиваз" зафіксували близько 10 знищених і покинутих російських транспортних засобів.

Провалена атака, одна з декількох у південно-східній частині Донецької області на сході України за останні дні, може слугувати сигналом про провал російського наступу в цьому районі. Політичні наслідки можуть бути значними.

Ще два тижні тому росіяни були на ходу. Вони щойно вибили українську оперативно-стратегічну групу "Хортиця" з Великої Новосілки, за кілька кілометрів від населеного пункту Улакли, і були готові переслідувати українців, які відступали, та потенційно домогтися прориву в районі, де Донецька область межує із Запорізькою.

Тепер російський прорив видається малоймовірним.

"Виснажений втратами та інтенсивними боями за останній місяць, противник не зможе швидко переслідувати ОСУВ "Хортицю", підрозділи якої відступають із Великої Новосілки", — пояснив Український центр оборонних стратегій.

Росіяни зазнали важких втрат уздовж кордону Донецької та Запорізької областей і відчувають нестачу військ і техніки. ЗС РФ відвертають ресурси з південної частини Донецької області.

Бій в Улаклах

Бій в Улаклах

"Ворог не зможе прорватися в Запорізьку або Дніпропетровську області, оскільки у них немає необхідних військ, засобів і ресурсів", — оцінили в ЦОС.

Бій в Улаклах

Бій в Улаклах

"План розвалу південного українського фронту і просування до Запоріжжя нездійсненний", — вважають в аналітичній групі.

РФ зазнала невдачі на полі бою, але може перемогти на переговорах

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила зупинити підтримку Україні, якщо український уряд не погодиться на схему Трампа з вимагання корисних копалин на 500 мільярдів доларів, зазначає видання. Водночас, як повідомляється, Трамп розглядає можливість виведення американських військ із країн НАТО, які межують із Росією.

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Україна — і Європа загалом — зіткнулися з перспективою того, що 80-річна потужна підтримка США європейської безпеки може раптово зупинитися. Володимир Путін має бути в максимально сильній позиції, щоб вимагати величезних територіальних поступок в обмін на припинення повномасштабного вторгнення.

Але Росія не перемагає на полі бою в Україні. Там, де війська РФ домагаються успіхів, просування зазвичай вимірюється в метрах — і може коштувати цілих піхотних рот із десятками солдатів.

"Російські військові об'єктивно зазнали невдачі. І в них немає сил, щоб коли-небудь відійти від їхнього рівня втрат. Росія не може виграти цю війну на полі бою", — зазначив аналітик Ендрю Перпетуа. Водночас РФ може перемогти за столом переговорів, якщо з якоїсь причини Україна поступиться американському тиску, щоб припинити війну на умовах, вигідних Росії.

На щастя для України, президент Володимир Зеленський розуміє політичну динаміку і досі відмовляється здаватися. Публічно марнуючи похвали Трампу, а також рішуче відмовляючись підписувати невигідний експлуататорський меморандум з видобутку корисних копалин, Зеленський "досі дуже добре вів переговори", на думку Татаригамі, засновника аналітичної групи Ukrainian Frontelligence Insight.

Добре озброєна власною промисловістю, європейськими союзниками та адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, "в України достатньо грошей, щоб профінансувати весь 2025 рік і частину 2026 року. У них достатньо зброї й боєприпасів, щоб протриматися більшу частину 2025 року, а за допомогою інших країн (плюс ці гроші) вони зможуть битися до 2025 року без проблем", — підсумував Перпетуа.

Тому Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати Трампу "ні", поки російські війська, що наступають, зазнають сотень втрат щодня. Зеленський може дочекатися мирних умов, які будуть дійсно вигідні Україні. За іронією долі, це надає Зеленському важіль впливу на Трампа, поки той приміряє лаври миротворця.

"Єдиний спосіб для Трампа досягти миру — це справедлива угода з гарантіями для України", — додав Татарігамі.

Нагадаємо, що "Птахи Мадяра" показали полювання на ворожу техніку: три "Гради", САУ і танк.

Також повідомлялося, що ЗС РФ домоглися успіхів на Донбасі: просунулися в Андріївці та поблизу ще двох сіл, за інформацією DeepState.