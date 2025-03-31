Росія готує штурмовиків: як виглядає затишшя на фронті очима бійців ЗСУ

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Багато повідомлень приходить з питанням, як там ситуація на фронті. Бо пройшла інфо-хвиля, що наступ противника ніби спинився і на фронті певне затишшя.

Ну, по-перше, наступ не спинився — а його спинили сили оборони. А то складається враження, що він стух сам по собі, як вітер.

По-друге, якщо не має втрат території, це не означає, що немає бойових дій.

На деяких ділянках — ще й які.

Навіть скажу так, — штурмові дії зʼявились там, де їх не було вже пів року.

Звичайно, думаю, Донецькій області стало можливо трохи легше дихати, бо противник вимушений був перекинути підкріплення на Курськ. Битви там мають суттєве політичне значення.

В Донецькій області основний удар зараз — це Торецьк і Часів Яр, задача ворога — повністю захопити ці міста. Вийти на Костянтинівку і далі на Краматорськ.

З іншого боку — це напрям Покровськ/Мирноград. Шквал наступу противника там вдалося зупинити. Але ворог не полишає можливості увійти до кордонів Дніпропетровської області. Ну і захопити Покровськ, до якого залишилось декілька кілометрів.

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Пекло під Костянтинополем, тиск під Покровськом: що відбувається на найважливішому напрямку

Немає ніяких даних, але повірте, військова інтуїція ще нас не підводила.

Думаю, вони формують ще одну групу військ (штурмовиків) на чергову хвилю атаки.

Навмисно затягують перемовини, і будуть атакувати, ще і ще — сподіваючись, що ми дамо слабину. І зможуть створити тиск на нас на перемовинах, коли ми будемо у невигідних позиціях.

Згадайте перемовини у Мінську. Усі їх памʼятають та критикують, але мало хто памʼятає, що перемовини відбувались в невигідних для нас умовах — під час трагічних подій у Дебальцевому.

Тому думаю, Путін ще значний проміжок часу буде намагатись шукати ці наші слабкі місця.

Коротше, все, що я хочу сказати: миром на фронті не пахне. Ніякого затишшя немає.

Розслаблятися не можна.

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