Затримання у 155-й бригаді: двох цивільних вбили за образу дружини комбрига, — поліція

У Києві затримали екскомандира бригади у справі про викрадення та жорстоке вбивство двох братів. Загалом підозрюваними у злочині є військовослужбовці.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Брати перестали виходити на зв'язок на початку липня. 3 липня до поліції Київської області надійшло повідомлення про їхнє зникнення, після чого правоохоронці розпочали пошуки.

У будинку зниклих поліцейські знайшли пошкоджене обладнання відеоспостереження, сліди пострілів та інші речові докази. Слідчі вивчили записи десятків камер, маршрути автомобілів та встановили транспорт, який використовували фігуранти.

За даними слідства, напередодні один із братів посварився з місцевою жителькою через гучну музику та їзду на мотоциклах. Після зауваження чоловіки відповіли їй нецензурною лайкою.

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Згодом чоловік жінки, який є військовослужбовцем, вимагав від братів вибачень, але вони відмовилися. Слідство вважає, що після цього він вирішив помститися та залучив до свого плану інших військових.

Фігуранти зі зброєю проникли на територію будинку братів, силоміць посадили їх в автомобіль та вивезли до іншої області. Чоловіків тривалий час незаконно утримували, а потім убили.

9 липня правоохоронці знайшли тіла братів закопаними у лісосмузі в Полтавській області. На них виявили численні вогнепальні поранення.

Під час розслідування поліцейські затримали військовослужбовця, якому повідомили про підозру у вбивстві двох людей. Під час слідчого експерименту саме він показав місце, де були приховані тіла.

У межах спецоперацій правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців. Вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людей. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Ще одному фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Підозрюваних взяли під варту.

13 липня у Подільському районі Києва оперативники поліції Київщини за підтримки КОРД затримали екскомандира бригади. Йому також повідомили про підозру.

Екскомандиру загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Справа 155-ї бригади ЗСУ: що відомо

11 липня стало відомо, що командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби після затримання військових із його підрозділу. Їх підозрюють у викраденні двох цивільних із Київської області.

Пізніше Лучанову та його підлеглим оголосили підозри. Правоохоронці розслідують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох чоловіків.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ заявили, що командира 155-ї бригади оголосили в розшук. За інформацією медіа, він зник після затримання своїх підлеглих.

Перед зникненням братів Романа та Максима Мосейчуків у селі Калинівка над їхнім будинком неодноразово бачили невідомий дрон. Жителі села також повідомляли про людей, які приїжджали зі списком місцевих та шукали власників мотоциклів.

У ніч на 28 червня братів викрали та доправили до Полтавської області, де базується 155-та бригада. Слідство встановило, що чоловіків убили, а їхні тіла приховали в землі. Вісьмох підозрюваних відправили під варту на два місяці.

Під час судових засідань військові стверджували, що діяли за наказом керівництва бригади, але конкретних прізвищ не називали. Після затримання підлеглих Лучанов самовільно залишив місце служби, через що його розшукували.