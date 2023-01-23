"К сожалению": в ГУР рассказали, почему тяжелобольной Путин все еще жив

Если бы главу Кремля, как считает замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, лечили российские специалисты — он скончался бы раньше.

Related video

Президент России Владимир Путин все еще жив, поскольку проходит лечение у лучших западных врачей. Об этом заместитель начальника военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Delfi, которое было обнародовано 20 января.

Во время разговора журналист отметил, что ранее общался с экс-руководителем Службы внешней разведки Николаем Маломужем, который рассказывал о серьезном заболевании президента РФ Владимира Путина.

Более того, как подчеркнул собеседник, в последнее время в СМИ все чаще стали появляться спекуляции о том, что глава Кремля вот-вот умрет. В этом контексте журналист попросил Вадима Скибицкого прокомментировать эту информацию и, при возможности, подтвердить прогнозы по возможной смерти Путина.

Генерал-майор ГУР отметил, что глава Кремля все еще жив, поскольку проходит лечение у лучших западных врачей.

"К сожалению Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее", — добавил Скибицкий в интервью Delfi.

Замглавы ГУР МОУ отметил, что в Кремле усиливается раскол из-за череды военных неудач ВС РФ в Украине. О серьезном конфликте, по словам топ-офицера, свидетельствуют кадровые перестановки, в том числе назначение Валерия Герасимова на должность Командующего Объединенной группировки войск, задействованной во вторжении.

"Какие-то события зреют. Назначение Герасимова еще раз свидительствует о том, что внутри российского руководства есть большие разногласия. Роль Пригожина стараются снизить, а самого Пригожина убрать, потому что он начал набирать влияние, и за ним стоят его люди. Разборки начнутся рано или поздно, ведь кто-то же виноват в той ситуации, в которой очутилась РФ?" — резюмировал Скибицкий в общении с Delfi.

Напомним, что 19 января президент Владимир Зеленский, выступая на Украинском завтраке в Давосе, засомневался в том, что Владимир Путин еще жив. В этом контексте глава государства напомнил, что лидер Кремля иногда появляется на фоне хромакея, из-за чего СМИ начали выдвигать теории о возможной смерти российского политика.

В этот же день, 19 января, в Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Россия и Путин есть и будут", а Украине стоит как можно быстрее отказаться от антироссийской политики.