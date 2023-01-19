"Жив ли еще Путин": в Кремле отреагировали на заявление Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что чем раньше Украина осознает, что Россия и Путин "есть и будут", тем лучше будет для самих украинцев.

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Президент России Владимир Путин жив и продолжает принимает решения в статусе главы страны-агрессора. Об этом 19 января в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В частности, он решил прокомментировать заявление Владимира Зеленского на форуме в Давосе о том, что он сомневается, жив ли сейчас Владимир Путин.

По словам Пескова, глава Кремля жив и продолжает принимать решения. Более того, как утверждает пресс-секретарь президента, Украине рано или поздно придется отказываться от всего антироссийского, поскольку "Россия и Путин есть и будут".

"И Россия, и Путин для Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше будет для Украины", — продолжил Песков во время традиционного брифинга.

Отдельно пресс-секретарь Путина прокомментировал возможное возобновление переговорного процесса между двумя странами. По его словам, чем раньше Украина выполнит требования Москвы, тем быстрее будет завершена полномасштабная война.

Подытоживая, Дмитрий Песков назвал вторжение ВС РФ, повлекшее за собой разрушение украинских городов и гибель десятков тысяч граждан, "трагедией, которую устроил киевский режим".

Напомним, утром 19 января президент Владимир Зеленский принял участие в украинском завтраке, который традиционно проводится во время Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, глава государства прокомментировал возможное возобновление мирных переговоров с Россией и засомневался, что российский лидер Владимир Путин все еще жив.

Днем ранее, 18 января, Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на форуме в Давосе, заявил, что Россия заняла себе место среди террористов и не исключил, что ВС РФ могут готовиться к реваншу на поле боя.