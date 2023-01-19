"Чи живий ще Путін": у Кремлі відреагували на заяву Зеленського

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вважає, що чим раніше Україна усвідомить, що Росія та Путін "є і будуть", тим краще буде для самих українців.

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Президент Росії Володимир Путін живий і продовжує приймати рішення у статусі глави країни-агресора. Про це 19 січня під час брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зокрема, він вирішив прокоментувати заяву Володимира Зеленського на форумі в Давосі про те, що він сумнівається, чи зараз Володимир Путін живий.

За словами Пєскова, глава Кремля живий і продовжує приймати рішення. Щобільше як стверджує прессекретар президента, Україні рано чи пізно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, оскільки "Росія та Путін є і будуть".

"І Росія, і Путін для України і для Зеленського — це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було. Але чим раніше український режим усвідомлює, усвідомить те, що Росія та Путін є і будуть, що рано чи пізно все одно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, тим краще буде для України", — продовжив Пєсков під час традиційного брифінгу.

Окремо прессекретар Путіна прокоментував можливе поновлення переговорного процесу між двома країнами. За його словами, що раніше Україна виконає вимоги Москви, то швидше буде завершено повномасштабну війну.

Підсумовуючи, Дмитро Пєсков назвав вторгнення ЗС РФ, що спричинило руйнування українських міст і загибель десятків тисяч громадян, "трагедією, яку влаштував київський режим".

Нагадаємо, вранці, 19 січня, президент Володимир Зеленський взяв участь в українському сніданку, який традиційно проводиться під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Зокрема, глава держави прокоментував можливе поновлення мирних переговорів з Росією і засумнівався, що російський лідер Володимир Путін все ще живий.

Напередодні, 18 січня, Володимир Зеленський, виступаючи з відеозв'язку на форумі в Давосі, заявив, що Росія посіла собі місце серед терористів і не виключив, що ЗС РФ можуть готуватися до реваншу на полі бою.