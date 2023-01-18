"Готуються до реваншу": Росія обрала собі місце серед терористів, — Зеленський

За словами президента, Україна не розпочинала війну, але має її закінчити. Росія зараз намагається посилити свої позиції, але в Москви нічого не вийде, наголосив Зеленський.

Related video

Російська Федерація обрала собі місце серед терористів. Про це сьогодні, 18 січня, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі у Швейцарії.

Відповідаючи на запитання ведучого — відомого американського аналітика й експерта в галузі міжнародних відносин Фаріда Закарії — про "російське місце у світі", Зеленський наголосив, що не знає, де знаходиться це місце.

"Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала. І сьогодні це вже не залежить від їх керівництва. Їх керівництво більше не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, її історії та культури", — прокоментував він.

Тим часом, як каже глава української держави, завершення війни залежить не лише від сили та мужності ЗСУ та міжнародної підтримки, а також від росіян, які мають усвідомити свої помилки та шанобливо ставитися до суверенітету України.

Розповідаючи про ситуацію на полі бою, Зеленський зазначив, що взимку воєнні дії сповільнилися, проте на сході країни щодня тривають запеклі бої.

"Ми стоїмо стійко, міцно. І дуже важливо, що ми міцні не лише на сході держави, де зараз гаряче. Ми міцні всередині нашої держави, ми об'єднані, ми мобілізовані, тому що мотивовані, тому що захищаємо своє", — наголосив глава держави.

Він зазначив, що не Україна розпочала цю війну, але вона зобов'язана її завершити, деокупувавши всі свої території.

Зеленський також розповів, що Росія зараз намагається посилити свої позиції та готується до реваншу. Однак президент упевнений, що в Москви нічого не вийде, оскільки країна-агресор воює не просто проти України, а проти цивілізованого світу.

Глава держави додав, що вступ України до НАТО сьогодні є пріоритетом і гарантією безпеки для країни.

"Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. І, на жаль, Росія теж це розуміє, бореться з цим, щоб не дай бог цей шлях [для нас] був коротким", — уточнив Зеленський.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського в Давосі

Нагадаємо, сьогодні на форумі в Давосі Володимир Зеленський також прокоментував трагедію у Броварах. Він наголосив, що авіакатастрофа не є нещасним випадком. За його словами, це прямий результат військової агресії Росії.