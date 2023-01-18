"Готовятся к реваншу": Россия выбрала себе место среди террористов, — Зеленский

По словам президента, Украина не начинала войну, но должна ее закончить. Россия сейчас пытается усилить свои позиции, но у Москвы ничего не получится, подчеркнул Зеленский.

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Российская Федерация выбрала себе место среди террористов. Об этом сегодня, 18 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.

Отвечая на вопрос ведущего — известного американского аналитика и эксперта в области международных отношений Фарида Закарии — о "российском месте в мире", Зеленский подчеркнул, что не знает, где находится это место.

"Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала. И сегодня это уже не зависит от их руководства. Их руководство больше не влияет, я считаю, на развитие Российской Федерации, ее истории и культуры", — прокомментировал он.

Между тем, как говорит глава украинского государства, завершение войны зависит не только от силы и мужества ВСУ и международной поддержки, но также от россиян, которые должны осознать свои ошибки и уважительно относиться к суверенитету Украины.

Рассказывая о ситуации на поле боя, Зеленский отметил, что зимой военные действия замедлились, однако на востоке страны ежедневно идут горячие бои.

"Мы стоим стойко, крепко. И очень важно, что мы крепки не только на востоке государства, где сейчас горячо. Мы крепки внутри нашего государства, мы объединены, мы мобилизованы, потому что мотивированы, потому что защищаем свое", — подчеркнул глава страны.

Он отметил, что не Украина начала эту войну, но она обязана ее завершить, деоккупировав все свои территории.

Зеленский также рассказал, что Россия сейчас пытается усилить свои позиции и готовится к реваншу. Однако президент уверен, что у Москвы ничего не выйдет, так как страна-агрессор воюет не просто против Украины, а против всего цивилизованного мира.

Глава государства добавил, что вступление Украины в НАТО сегодня является приоритетом и гарантией безопасности для страны.

"Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия тоже это понимает, борется с этим, чтобы не дай бог этот путь [для нас] был коротким", — уточнил Зеленский.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского в Давосе

Напомним, сегодня на форуме в Давосе Владимир Зеленский также прокомментировал трагедию в Броварах. Он подчеркнул, что авиакатастрофа не является несчастным случаем. По его словам, это прямой результат военной агрессии России.