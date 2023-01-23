"На жаль": у ГУР розповіли, чому тяжкохворий Путін все ще живий

Якби главу Кремля, як вважає заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, лікували б російські фахівці — він помер би раніше.

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Президент Росії Володимир Путін все ще живий, оскільки проходить лікування у найкращих західних лікарів. Про це заступник начальника військової розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю Delfi, яке було оприлюднено 20 січня.

Під час розмови журналіст зазначив, що раніше спілкувався з екскерівником Служби зовнішньої розвідки Миколою Маломужем, який розповідав про серйозне захворювання президента РФ Володимира Путіна.

Більше того, як наголосив співрозмовник, останнім часом у ЗМІ все частіше почали з'являтися спекуляції про те, що глава Кремля ось-ось помре. У цьому контексті журналіст попросив Вадима Скібіцького прокоментувати цю інформацію і, за можливості, підтвердити прогнози щодо можливої смерті Путіна.

Генерал-майор ГУР зазначив, що глава Кремля все ще живий, оскільки проходить лікування у найкращих західних лікарів.

"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські — все б закінчилося швидше", — додав Скібіцький в інтерв'ю Delfi.

Заступник голови ГУР МОУ зазначив, що в Кремлі посилюється розкол через низку військових невдач ЗС РФ в Україні. Про серйозний конфлікт, за словами топофіцера, свідчать кадрові перестановки, зокрема призначення Валерія Герасимова на посаду Командувача Об'єднаного угруповання військ, задіяного у вторгненні.

"Якісь події назрівають. Призначення Герасимова ще раз свідчить про те, що всередині російського керівництва є великі розбіжності. Роль Пригожина намагаються знизити, а самого Пригожина прибрати, тому що він почав набирати вплив, і за ним стоять його люди. Розбірки почнуться рано чи пізно, адже хтось винен у тій ситуації, в якій опинилася РФ?" — резюмував Скібіцький у спілкуванні з Delfi.

Нагадаємо, що 19 січня президент Володимир Зеленський, виступаючи на Українському сніданку в Давосі, засумнівався, що Володимир Путін ще живий. У цьому контексті глава держави нагадав, що лідер Кремля іноді з'являється на тлі хромакею, через що ЗМІ почали висувати теорії про можливу смерть російського політика.

Цього ж дня, 19 січня, у Кремлі відреагували на заяву Володимира Зеленського. Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що "Росія та Путін є і будуть", а Україні варто якнайшвидше відмовитися від антиросійської політики.