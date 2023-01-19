"Командуванню начхати": військових РФ звинуватили в дезертирстві після наказу відступати (відео)

За словами російських мобілізованих, їх озброїли лише автоматами та відправили на передову проти танків та мінометів. Жодної третьої, четвертної лінії, про що говорив президент РФ Володимир Путін, не було.

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Російські мобілізовані з Ярославської області, яких відправили на війну в Україну, заявили, що отримали наказ командира роти відступати, а пізніше він сказав, що не давав наказу на відступ і звинуватив підлеглих у дезертирстві.Росіяни опинилися на передовій без значного озброєння. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Про Місто Ярославль", після чого його поширила низка російських ЗМІ.

За словами військовослужбовців, їхній командир заперечує, що віддавав наказ, і намагається домогтися того, щоб військових оголосили "дезертирами".

[ + – ] Група була озброєна лише автоматами

На відео — група чоловіків, судячи з усього, в російській уніформі, заявляє, що була озброєна лише автоматами, при цьому їх відправили воювати проти танків і мінометів.

"Командування нас не прикривало і не давало нам жодної підтримки. У нас були тільки автомати, а все інше озброєння було пошкоджене, тепер нас хочуть оголосити дезертирами, оскільки командир роти каже, що наказу не віддавав. Командуванню на нас начхати", — заявив чоловік на відео.

Повідомляється, що росіянам сказали, що вони будуть у територіальній обороні, починаючи від самого військкомату, де призивалися в Ярославській області. "Але нас обманювали, після прибуття на фронт ми ходили на штурми і перебували на передній частині фронту", — заявив чоловік на відео.

"Жодної третьої, четвертої лінії, сказаної президентом, не було. У результаті ми просимо в цьому усьому розібратися, і просимо у вас допомоги", — заявив військовий на відео.

За словами мобілізованих, тепер їх намагаються розподілити за різними підрозділами, щоб вони не змогли спільними зусиллями відстоювати свої права.

У свою чергу, їхні дружини та матері заявили, що всі виплати за участь в Україні йдуть на екіпірування, про це повідомляє телеканал "Дощ".

"Волонтерська допомога до наших не доходить. Скидаємось самі на шкарпетки, тепловізори, рації, антени", — пояснила одна з жінок.

Після публікації відео губернатор Ярославської області Михайло Євраєв доручив місцевому уряду звернутися до прокуратури. Місцеві чиновники вимагали провести перевірку після публікації відео з мобілізованими та звернення їхніх дружин.

Нагадаємо, що 19 січня в Білорусі пролунав потужний вибух : на носії "Кинджалів" МІГ-31К спалахнув двигун. За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в повітрі у винищувача виник помпаж двигуна після загоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що командувач ОК "Південь" оцінив можливість висадки десанту російських військ із Чорного моря, назвавши таку стратегію "самовбивчою". За словами генерал-майора Андрія Ковальчука, Київ не дозволив окупантам висадитися на початку повномасштабного вторгнення і не дасть це зробити зараз.