"Командованию плевать": военных РФ обвинили в дезертирстве после команды отступать (видео)

По словам российских мобилизованных, их вооружили только автоматами и отправили на передовую против танков и минометов. Никакой третьей, четвертной линии, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, не было.

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Российские мобилизованные из Ярославской области, которых отправили на войну в Украину, заявили, что получили приказ командира роты отступать, а позже он сказал, что не давал приказа на отступление и обвинил подчиненных в дезертирстве. Россияне оказались на передовой без значительного вооружения. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Про Город Ярославль", после чего его распространил ряд российских СМИ.

По словам военнослужащих, их командир отрицает, что отдавал приказ, и пытается добиться того, чтобы военных объявили "дезертирами".

[ + – ] Группа была вооружена только автоматами

На видео — группа мужчин, судя по всему, в российской униформе, заявляет, что была вооружена только автоматами, при этом их отправили воевать против танков и минометов.

"Командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено, теперь нас хотят объявить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал. Командованию на нас наплевать", — заявил мужчина на видео.

Сообщается, что россиянам сказали, что они будут в территориальной обороне, начиная от самого военкомата, где призывались в Ярославской области. "Но нас обманывали, по прибытии на фронт мы ходили на штурмы и находились на передней части фронта", — заявил мужчина на видео.

"Никакой третьей, четвертной линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим в этом во всем разобраться, и просим у вас помощи", — заявил военный на видео.

По словам мобилизованных, теперь их пытаются распределить по разным подразделениям, чтобы они не смогли общими усилиями отстаивать свои права.

В свою очередь, их жены и матери заявили, что все выплаты за участие в Украине идут на экипировку, об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Волонтерская помощь до наших не доходит. Скидываемся сами на носки, тепловизоры, рации, антенны", — пояснила одна из женщин.

После публикации видео губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил местному правительству обратиться в прокуратуру. Местные чиновники потребовали провести проверку после публикации видео с мобилизованными и обращения их жен.

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