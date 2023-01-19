В Беларуси прогремел мощный взрыв: на носителе "Кинжалов" МИГ-31К загорелся двигатель, — аналитики

По информации группы "Беларускі Гаюн", в воздухе у российского истребителя возник помпаж двигателя после возгорания. Самолет совершил экстренную посадку на аэродроме "Мачулищи".

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В украинских Telegram-каналах 19 января появилась информация о том, что в Беларуси прозвучал мощный взрыв из-за возгорания двигателя самолета МиГ-31К, поднявшегося в воздух. В связи с этим наблюдатели мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" сообщили, что по их данным речь идет не о взрыве, а о помпаже двигателя истребителя.

По информации наблюдателей, около 12 часов дня по минскому времени жители Молодечненского района Минской области слышали в небе сильный взрыв. Они рассказали, что от ударной волны затряслись окна в домах как в самом городе Молодечно, так и в его пригороде.

Наблюдатели уточнили, что происшествие произошло в 10:59 по киевскому времени над районом Молодечно.

"У истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва — на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания", — написали "Беларускі Гаюн".

В результате происшествия истребитель был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи". При этом отмечается, что возгорание двигателя произошло именно у того истребителя-перехватчика МиГ-31К, у которого загорелся двигатель 25 декабря 2022 года.

Помпаж двигателя самолета

Помпаж — это срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, при котором нарушается его газодинамическая устойчивость. Как правило, помпаж сопровождается хлопками в воздухозаборнике из-за противотока газов, резким падением тяги двигателя, мощной вибрацией и дымлением выхлопа.

При помпаже воздушный поток, обтекающий лопатки рабочего колеса, резко меняет направление, внутри турбины возникают турбулентные завихрения, а давление на входе компрессора становится равным или большим, чем на его выходе. В результате этого процесса на лопасти крыльчатки начинают действовать ударные нагрузки, что может нанести серьезный ущерб двигателю прямо во время полета.

[ + – ] Помпаж двигателя военного самолета

В случае возникновения помпажа, пилот вынужден направлять самолет в пике — с высокой долей вероятности это поможет предотвратить уничтожение двигателя прямо в воздухе.

Напомним, 15 января наблюдатели группы "Беларускі Гаюн" сообщили, что Россия передислоцировала 12 единиц своей авиации в Беларусь. Речь идет о восьми истребителях и о четырех военно-транспортных самолета.