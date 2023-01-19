У Білорусі пролунав потужний вибух: на носії "Кинджалів" МІГ-31К спалахнув двигун, — аналітики

За інформацією групи "Беларускі Гаюн", у повітрі в російського винищувача виник помпаж двигуна після загоряння. Літак здійснив екстрену посадку на аеродромі "Мачулищі".

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В українських Telegram-каналах 19 січня з'явилася інформація про те, що в Білорусі пролунав потужний вибух через спалах двигуна літака МіГ-31К, що піднявся в повітря. У зв'язку з цим спостерігачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн" повідомили, що за їхніми даними йдеться не про вибух, а про помпаж двигуна винищувача.

За інформацією спостерігачів, близько 12 години дня за мінським часом мешканці Молодечненського району Мінської області чули в небі сильний вибух. Вони розповіли, що від ударної хвилі затремтіли вікна в будинках як у самому місті Молодечно, так і в його передмісті.

Спостерігачі уточнили, що подія сталася о 10.59 за київським часом над районом Молодечно.

"У винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) сталося займання одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху — насправді ж це був звук помпажу двигуна після займання", — написали "Беларускі Гаюн".

Внаслідок пригоди винищувач був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачулищі". При цьому зазначається, що спалах двигуна стався саме у того винищувача-перехоплювача МіГ-31К, у якого загорівся двигун 25 грудня 2022 року.

Помпаж двигуна літака

Помпаж — це зривний режим роботи авіаційного турбореактивного двигуна, за якого порушується його газодинамічна стійкість. Як правило, помпаж супроводжується ударами в повітрозабірнику через протитечію газів, різким падінням тяги двигуна, потужною вібрацією і димленням вихлопу.

Під час помпажу повітряний потік, що обтікає лопатки робочого колеса, різко змінює напрямок, всередині турбіни виникають турбулентні завихрення, а тиск на вході компресора стає рівним або більшим, ніж на його виході. У результаті цього процесу на лопаті крильчатки починають діяти ударні навантаження, що може завдати серйозної шкоди двигуну прямо під час польоту.

[ + – ] Помпаж двигуна військового літака

У разі виникнення помпажу пілот змушений спрямовувати літак у піку — з високою ймовірністю це допоможе запобігти знищенню двигуна прямо в повітрі.

Нагадаємо, 15 січня спостерігачі групи "Беларускі Гаюн" повідомили, що Росія передислокувала 12 одиниць своєї авіації до Білорусі. Йдеться про вісім винищувачів і про чотири військово-транспортні літаки.