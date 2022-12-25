У Білорусі спалахнув винищувач МіГ-31К, носій гіперзвукових ракет "Кинжал", — моніторинг

Сьогодні в Україні двічі оголошувалась масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Мачулищах. Пізніше стало відомо, що в одного з таких винищувачів спалахнув двигун — літати найближчим часом він не зможе.

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На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ-31К, здатний переносити гіперзвукові ракети "Калібр". Про це повідомила моніторингова група "Беларускі гаюн".

За словами авторів публікації, інцидент стався на аеродромі у Мачулищах Мінської області у неділю, 25 грудня.

"Стався спалах двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ", — йдеться в повідомленні.

Моніторингова група також повідомила, що літак внаслідок пожежі було виведено з ладу і він не зможе літати найближчим часом.

За даними телеграм-каналу "Monitor", сьогодні масштабна повітряна тривога в Україні оголошувалась двічі через зліт винищувача МіГ-31К у Мачулищах. Чи йдеться про літак, який постраждав через загоряння, невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на авіабазі Бельбек в окупованому Криму 1 жовтня стався вибух. Як виявилося пізніше, літак викотився за злітну смугу та вибухнув. Ймовірно, це був винищувач-перехоплювач МіГ-31К із гіперзвуковою ракетою "Кинжал" на борту.

13 грудня Фокус повідомляв, що до Білорусі прибули три російські МіГ-31К.