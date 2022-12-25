В Беларуси вспыхнул истребитель МиГ-31К, носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал", — мониторинг

Сегодня в Украине дважды объявлялась масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в Мачулищах. Позже стало известно, что у одного из таких истребителей загорелся двигатель — летать в ближайшее время он не сможет.

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На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К, способный переносить гиперзвуковые ракеты "Калибр". Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі гаюн".

По словам авторов публикации, инцидент произошел на аэродроме в Мачулищах Минской области в воскресенье, 25 декабря.

"Произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ", — говорится в сообщении.

Мониторинговая группа также сообщила, что самолет в результате пожара был выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

По данным телеграм-канала "Monitor", сегодня масштабная воздушная тревога в Украине объявлялась дважды по причине взлета истребителя МиГ-31К в Мачулищах. Идет ли речь о самолете, который пострадал из-за возгорания, неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму 1 октября произошел взрыв. Как оказалось позднее, самолет выкатился за взлетную полосу и взорвался. Вероятно, это был истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту.

13 декабря Фокус сообщал, что в Беларусь прибыли три российских МиГ-31К.