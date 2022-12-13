Тревога по всей Украине: в Беларусь прибыло три носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К

Истребители МиГ-31К способны переносить ракеты "Кинжал", которые практически невозможно перехватить. Они прибыли на аэродром в Мачулищах.

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В Беларусь прибыло два истребителя МиГ-31К, которые является носителями ракет "Кинжал". Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, на аэродром в Мачулищах прибыло уже три самолета МиГ-31К.

15:06 — рег. номер RF-95194;

15:11 — рег. номер RF-92445;

15:20 — рег. номер RF-92215.

Отмечается, что именно эти самолеты являются носителями российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". В РФ заявляют, что ракеты способны поражать цель на дистанции в 2000 км. Также из-за своей скорости их крайне сложно не только сбивать, но и обнаруживать радарам. За все время полномасштабной войны РФ ни разу не наносила удары именно этими боеприпасами. Их крайне мало и они очень дорогие.

Вероятно, именно это и стало причиной объявления тревоги по всей Украине.

[ + – ] Тревогу объявили по всей Украине

Напомним, 2 ноября США не могли подтвердить переброску "Кинжалов" в Беларусь. Также там не наблюдают заинтересованности Лукашенко вступать в прямую войну против Украины.

1 ноября британская разведка предположила, что РФ могла перебросить ракеты "Кинжал" в Беларусь.