Тривога по всій Україні: до Білорусі прибуло три носії ракет "Кинджал" МіГ-31К

Винищувачі МіГ-31К здатні переносити ракети "Кинджал", які практично неможливо перехопити. Вони прибули на аеродром у Мачулищах.

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У Білорусь прибули два винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

За даними аналітиків, на аеродром у Мачулищах прибуло вже три літаки МіГ-31К:

15:06 — реєстр. номер RF-95194;

15:11 — реєстр. номер RF-92445;

15:20 — реєстр. номер RF-92215.

Зазначається, що саме ці літаки є носіями російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". У РФ заявляють, що ракети здатні вражати ціль на дистанції 2000 км. Також через свою швидкість їх дуже складно не тільки збивати, а й виявляти радарам. За весь час повномасштабної війни РФ жодного разу не завдавала ударів саме цими боєприпасами. Їх дуже мало і вони дуже дорогі.

Ймовірно, саме це і спричинило оголошення тривоги по всій Україні.

[ + – ] Тривогу оголосили по всій Україні

Нагадаємо, 2 листопада США не могли підтвердити перекидання "Кинджалів" до Білорусі. Також там не спостерігають зацікавленості Лукашенка вступати у пряму війну проти України.

1 листопада британська розвідка припустила, що РФ могла перекинути ракети "Кинджал" до Білорусі.