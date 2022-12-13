Тривога по всій Україні: до Білорусі прибуло три носії ракет "Кинджал" МіГ-31К
Винищувачі МіГ-31К здатні переносити ракети "Кинджал", які практично неможливо перехопити. Вони прибули на аеродром у Мачулищах.
У Білорусь прибули два винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".
За даними аналітиків, на аеродром у Мачулищах прибуло вже три літаки МіГ-31К:
- 15:06 — реєстр. номер RF-95194;
- 15:11 — реєстр. номер RF-92445;
- 15:20 — реєстр. номер RF-92215.
Зазначається, що саме ці літаки є носіями російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". У РФ заявляють, що ракети здатні вражати ціль на дистанції 2000 км. Також через свою швидкість їх дуже складно не тільки збивати, а й виявляти радарам. За весь час повномасштабної війни РФ жодного разу не завдавала ударів саме цими боєприпасами. Їх дуже мало і вони дуже дорогі.
Ймовірно, саме це і спричинило оголошення тривоги по всій Україні.
Нагадаємо, 2 листопада США не могли підтвердити перекидання "Кинджалів" до Білорусі. Також там не спостерігають зацікавленості Лукашенка вступати у пряму війну проти України.
1 листопада британська розвідка припустила, що РФ могла перекинути ракети "Кинджал" до Білорусі.