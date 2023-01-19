"Самоубийственная операция": командующий ОК "Юг" оценил высадку десанта ВС РФ с Черного моря

По словам генерал-майора Андрея Ковальчука, Украина не дала оккупантам высадиться в начале полномасштабного вторжения, и не даст этого совершить сейчас. Морская зона полноценный фронт для ВСУ.

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Вдоль всего побережья Черного моря создано противодесантную оборону, если РФ решит провести операцию по высадке десанта, то это будет самоубийственная операция. Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

Для Украины Черноморское побережье является линией фронта, поэтому ситуация там отслеживается. Еще с начала полномасштабного вторжения РФ от Одесской до Николаевской области была обустроена противодесантная оборона. Главной задачей для Украины является не дать шанса врагу реализовать свои планы.

"Замысел высадить свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством. Мы держим наготове силы противодействия и готовы применить оружие, поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения. Также для них подготовлены заминированные подступы с моря", — отметил Ковальчук.

Он добавил, что так же как и в начале вторжения, сейчас никто не позволит РФ высадиться с моря.

Напомним, 17 января в ГУР заявили, что РФ готовит несколько вариантов наступления на Украину, вплоть до самоубийственной высадки десанта в Одессе.

19 января министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба обратились за помощью к партнерам из-за планов РФ начать масштабное наступление.