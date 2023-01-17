Вплоть до высадки десанта в Одессе: РФ готовит несколько вариантов наступления, – ГУР

По словам Андрея Юсова, российские войска окутывают свои планы дезинформацией, чтобы Украина потеряла ориентацию. Однако ВСУ просчитывают все варианты.

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Россия планирует сразу несколько вариантов для наступления в Украине, включая "суицидальные" планы по десантной операции в Одессе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

Оккупанты не отказались от планов оккупировать Украину, ВС РФ планируют дальнейшие действия по вторжению. Однако вся информация вокруг окутана дезинформацией, чтобы дезориентировать ВСУ. Среди озвученных вариантов есть информация даже об "экзотическом варианте" — высадка десанта в Одессе. Такая операция будет суицидальным для врага, но разведка уже наблюдала такие действия у ВС РФ.

Также Юсов заявил, что на данный момент в Беларуси нет сформированных частей для наступления против Украины, однако это риск для Украины.

"В целом, Путин конечно же не отказался от своих планов — уничтожение украинского народа и уничтожение украинского государства. Это означает, что нам нужно больше поддержки, больше оружия и больше санкций против Путина, и безусловно готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий", — заявил Юсов.

Он добавил, что Украина обрабатывает все возможные варианты по наступлению ВС РФ.

Напомним, 16 января в украинской разведке заявили, что Владимир Путин поставил задачу перед Валерием Герасимовым захватить Донбасс до марта 2023 года.

Также в ГУР Минобороны прогнозируют, что ВС РФ будут делать ставку на войну на истощение. После неудачного блицкрига Кремль переходит на "военные рельсы".