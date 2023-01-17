Аж до висадки десанту в Одесі: РФ готує кілька варіантів наступу, — ГУР

За словами Андрія Юсова, російські війська огортають свої плани дезінформацією, щоб Україна втратила орієнтацію. Проте ЗСУ прораховують усі варіанти.

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Росія планує відразу кілька варіантів для наступу в Україні, включаючи "суїцидальні" плани щодо десантної операції в Одесі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

Окупанти не відмовилися від планів окупувати Україну, ЗС РФ планує подальші дії щодо вторгнення. Проте вся інформація навколо оповита дезінформацією, щоб дезорієнтувати ЗСУ. Серед озвучених варіантів є інформація навіть про "екзотичний варіант" — висадку десанту в Одесі. Така операція буде суїцидальною для ворога, але розвідка вже спостерігала такі дії в ЗС РФ.

Також Юсов заявив, що наразі в Білорусі немає сформованих частин для наступу проти України, проте це є ризиком для України.

"Загалом Путін, звичайно ж, не відмовився від своїх планів — знищення українського народу й знищення української держави. Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї та більше санкцій проти Путіна і, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій", — заявив Юсов.

Він додав, що Україна опрацьовує всі можливі варіанти щодо наступу ЗС РФ.

Нагадаємо, 16 січня в українській розвідці заявили, що Володимир Путін поставив завдання перед Валерієм Герасимовим захопити Донбас до березня 2023 року.

Також у ГУР Міноборони прогнозують, що ЗС РФ робитимуть ставку на війну на виснаження. Після невдалого бліцкригу Кремль переходить на "військові рейки".