Мобілізують усі резерви та засоби: Путін готується до війни на виснаження, — ГУР

У розвідці стверджують, що після невдалої спроби швидкої окупації території України Росія готується перейти на "воєнні рейки" та провести мобілізацію в збройних силах і економіці.

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Концепція Росії щодо проведення так званої "спецоперації", яка передбачала швидке захоплення територій України, зазнала невдачі. Тепер у Кремлі розуміють, що треба готуватися до затяжної війни, змусивши російське суспільство звикнути до думки, що "війна — це надовго". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Підготовка Росії до тривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України нездійсненний. Тепер Путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження", — сказав Юсов.

За його словами, російський президент не мав плану на довготривалу війну, проте останні місяці в Росії помітні наміри перевести країну на "воєнні рейки" та змусити громадськість усвідомити, що війна з Україною буде довгою.

"Вони мобілізують усі резерви та засоби. Вони мають захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін", — зазначив представник ГУР.

Зі свого боку, вважає Юсов, Україна має зовсім інше завдання. А саме — 2023 рік має стати роком докорінної зміни ситуації та перемоги над ворогом, оскільки ні нашій країні, ні всьому цивілізованому світу затяжна війна не потрібна.

Нагадаємо, військові експерти з Інституту вивчення війни вважають, що РФ протягом наступних 6 місяців планує перехопити ініціативу на полі бою та позбавити Україну можливості проводити контрнаступ. У звіті від 15 січня сказано, що президент Володимир Путін не змінив своєї мети у війні, але кардинально змінює підходи її ведення.

У Головному управлінні розвідкою України 13 січня заявили, що влада РФ планує створити в країні армію чисельністю в два мільйони осіб. На думку розвідників, найближчим часом Кремль може оголосити про проведення чергової хвилі мобілізації та набрати ще 500 тисяч призовників.