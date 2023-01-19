"Самовбивча операція": командувач ОК "Південь" оцінив висадку десанту ЗС РФ із Чорного моря

За словами генерал-майора Андрія Ковальчука, Україна не дала окупантам висадитися на початку повномасштабного вторгнення і не дасть цього зробити зараз. Морська зона – повноцінний фронт для ЗСУ.

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Уздовж всього узбережжя Чорного моря створено протидесантну оборону, якщо РФ вирішить провести операцію з висадки десанту, це буде самогубна операція. Про це повідомив командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

Для України Чорноморське узбережжя є лінією фронту, тож ситуація там відстежується. Ще з початку повномасштабного вторгнення РФ від Одеської до Миколаївської області було облаштовано протидесантну оборону. Головним завданням для України є не дати шансу ворогові реалізувати свої плани.

"Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством. Ми тримаємо напоготові сили протидії та готові застосувати зброю, тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною поразки. Також для них підготовлені заміновані підступи з моря", — зазначив Ковальчук.

Він додав, що так само, як і на початку вторгнення, зараз ніхто не дозволить РФ висадитися з моря.

Нагадаємо, 17 січня в ГУР заявили, що РФ готує кілька варіантів наступу на Україну, аж до самогубної висадки десанту в Одесі.

19 січня міністр оборони Олексій Резніков і глава МЗС Дмитро Кулеба звернулися за допомогою до партнерів через плани РФ розпочати масштабний наступ.