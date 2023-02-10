Ушел по-английски: мобилизованный из РФ сбежал домой из Луганской области, прихватив автомат, — СМИ
Российский оккупант решил вернуться домой и сбежал из части через Ростовскую область.
В России разыскивают мобилизованного военнослужащего, сбежавшего из воинской части в Луганской области. Об этом сообщает российское медиа Baza.
По информации издания, дезертиром оказался 42-летний житель северной столицы России — Санкт-Петербурга. 8 февраля он самовольно покинул военную часть, которая дислоцируется в Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом.
По словам его сослуживцев, мужчина им рассказал, что собирается вернуться домой через Ростовскую область.
Вооруженного беглеца ищут в трех областях РФ — Белгородской, Ростовской и Воронежской.
Ранее Фокус писал, что мобилизованные из Ярославской области, записавшие видеообращение с жалобой на командование, перестали выходить на связь, сообщили в одном из местных телеграмм-каналов. Родные мужчин предположили, что у них забрали телефоны, а их самих распределили по разным частям. Сообщается, что к российским солдатам был направлен ОМОН, а военная комиссия требовала от них вернуться на позиции.
После публикации видеогубернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил местному правительству обратиться в прокуратуру. Местные чиновники потребовали провести проверку после публикации видео с мобилизованными и обращения их жен.