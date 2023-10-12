США вперше ввели санкції проти тих, хто обходив цінову стелю на нафту з РФ: про кого йдеться

Під обмеження американського Мінфіну потрапили дві компанії, які купували "чорне золото" за вищою ціною.

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Сполучені Штати Америки вперше запровадили санкції у відповідь на обхід цінових обмежень проти російської нафти. Про це стало відомо 12 жовтня 2023 року з повідомлення санкційного підрозділу Мінфіну країни (OFAC).

Відомо, що санкції торкнулися судноплавних компаній Lumber Marine SA з ОАЕ і турецької Ice Pearl Navigation Corp . Зазначається, що першу запідозрили в перевезенні російської нафти арктичного сорту Novy Port на танкері SCF Primorye за ціною 75 за барель. Пізніше цю інформацію було підтверджено. А у власності у турецької компанії є танкер Yasa Golden Bosphorus, який перевозив нафту марки ESPO за ціною 80 доларів за барель. Примітно, що обидва судна при цьому користувалися послугами американських компаній.

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"Сьогоднішнє рішення демонструє нашу постійну прихильність скороченню ресурсів Росії для її війни проти України та дотримання обмеження цін", — розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адеєм.

Через санкції цим компаніям буде набагато складніше брати участь у світовій торгівлі "чорним золотом".

Зазначимо, що нафтове ембарго на морські поставки нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель. При цьому на тлі обмежень країна-агресор почала активніше співпрацювати з ОАЕ, щоб збувати в цій країні енергоресурси. Крім того росіянам вдалося створити тіньовий флот, який обходив міжнародні санкції і доставляв російську нафту покупцям по всьому світу.

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Тим часом ні США, ні країни G7 не бачать занепокоєння через російську нафту і не збираються переглядати ціни на неї. Однак деякі європейські країни імпортують дедалі більші обсяги "чорного золота" саме з РФ.

Водночас 26 вересня США запровадили нові санкції проти російських компаній, пов'язаних із ВПК. Під обмеження потрапив найбільший виробник титану в РФ.