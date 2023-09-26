США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК

Среди российских компаний, которые попали под расширенные ограничения Соединенных Штатов Америки, оказался крупнейший производитель титана в РФ.

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США объявили о введении дополнительных санкций против шести российских предприятий, связанных с ВПК, а также о введении экспортных ограничений против пяти крупных компаний. Об этом говорится в официальном журнале Федерального правительства США.

Как указано в документе, эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США. В частности, по информации Министерства финансов, повторные санкции введены против акционерного общества STAR, зарегистрированного в Перми и связанного с иранским авиационным производителем. Кроме того, в список ограничений добавлены компании, офисы которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

В то же время Министерство торговли США обнародовало введение с 27 сентября экспортных ограничений против пяти компаний в РФ. Среди них — не только крупнейший производитель титана "ВСМПО-АВИСМА", но и компании по производству электроники, компьютеров, систем навигации, а также производитель нефтепродуктов.

Среди фигурантов списка:

"ВСМПО-АВИСМА";

ООО "Девайс Консалтинг";

ООО "Грант Инструмент";

"СМТ-АйЛогик";

Streloy;

"Лис Групп";

Logistic International Servis;

"Разрез полярный";

"Скай 17".

Что касается "ВСМПО-АВИСМА", это крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом — от переработки до выпуска готовых изделий. Компания также занимается производством компонентов для военной отрасли РФ и с ней связан критический риск перенаправления оборонных технологий США. Остальные перечисленные компании поставляли компоненты для беспилотников по заказу ГРУ Генштаба ВС РФ.

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Кроме того, Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 23 организаций из других стран — Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии, поскольку также связывает их с российским военным производством или поставкой товаров двойного назначения.

Последние санкции против РФ

Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели новый пакет санкций против России. Речь идет о 24 физлицах, заводах, банках и судах. В список попали "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Объединенная металлургическая компания" и др.

Позже Канада объявила о новых санкциях против России: под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо. Среди них — Московский государственный институт международных отношений, издания "Взгляд", "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия", "Русское географическое общество", клуб "Валдай", АО "Владимир Точмаш", ПАО "Ковровский механический завод" и др.

Фокус писал, что 15 сентября США ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые помогали Российской Федерации обходить санкционные ограничения.

Кроме того, Фокус сообщал, что может войти в 12-й пакет санкций против России от Евросоюза. Также ЕС ввел новые санкции против россиян: они не могут заехать в страны ЕС на собственных автомобилях и со смартфонами.