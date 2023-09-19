Алмазы, сжиженный газ и IT-услуги: СМИ рассказали, что может войти в 12-й пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза планируют начать обсуждение 12-го пакета антироссийских санкций в октябре. Предполагается, что они будут включать ожидаемые запрет торговли российскими алмазами и разрешение на использование прибыли от замороженных активов центробанка РФ.

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Основные положения 12-го пакета европейских санкций против России из-за полномасштабного вторжения ее в Украину в Евросоюзе вероятно начнут обсуждать уже в октябре, пишет Bloomberg. По данным агентства, новый пакет санкций может быть принят в первой половине октября или во время саммита Евросоюз — США, который запланирован также на этот месяц.

Источники Bloomberg предполагают, что наконец-то ЕС запретит закупку российских алмазов, как предполагают сделать и страны G7, активно продвигающиеся в этом направлении. Ранее в Европе этому решению сопротивлялись такие страны-импортеры драгоценных камней, как Бельгия. Они утверждали, что обычный запрет без определенного механизма вроде такого, который планирует применять "Большая семерка", не сработает, а просто переместит прибыльную торговлю российскими алмазами в другое место. Поэтому специалисты считают, что нужно, кроме запрета, отслеживать перемещение алмазов через границы, а прямой запрет ввести с 1 января, применяя и косвенный запрет, который вводить постепенно.

Кроме того, предполагается, что ЕС одобрит долгожданное предложение использовать доходы, полученные от замороженных активов центробанка России, в пользу восстановления Украины. Еврокомиссия в ближайшее время, несмотря на оппозиционные настроения Европейского центрального банка, должна выдвинуть варианты введения налога на такие доходы, генерируемые в европейских клиринговых центрах.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, будет настаивать на введении налога на эти доходы, как и обещала ранее, но государства-члены выразили обеспокоенность по поводу правовой и финансовой стабильности в результате этого шага. Ранее, в связи с замораживанием активов российского центрального банка на сумму около 200 миллиардов евро, некоторые европейские лидеры призвали направить часть этих средств на восстановление Украины", — подчеркивает Bloomberg.

Дополнительные санкции против РФ предлагают ввести Польша и страны Балтии. Они будут касаться российского сжиженного природного газа и ИТ-услуг. Также эта группа стран призывает ввести ограничения на российский ядерный сектор. Подобные предложения уже не впервые высказывают эти страны, но пока что в отношении упомянутых санкций продолжалось сопротивление целого ряда стран.

"Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg News, Польша хочет усилить санкции в отношении некоторых товаров, принятых в предыдущих пакетах. Ее предложения включают снижение квот на импорт синтетических каучуков, повышение эффективности ограничений на сталь и введение запрета на твердую каустическую соду. Варшава также требует нового пакета санкций против Беларуси", — отмечает агентство.

Новый 12-й пакет санкций, добавляют источники Bloomberg, также будет содержать дальнейшие шаги, направленные на борьбу с обходом Россией санкций ЕС через третьи страны, как-то Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Детали 11-го пакета санкций Евросоюза

Предыдущий 11-й санкционный пакет был введен в июне. Его основная цель — более эффективное применение и реализация ограничений ЕС против РФ. Согласованный пакет включал:

борьбу с обходом санкций;

запрет на транзит через территорию России значительного количества товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению РФ;

контроль импорта и экспорта, расширение санкционного списка юридических и физических лиц и дополнение списка запрещенных товаров;

меры противодействия российской пропаганде, включая продление приостановления лицензий еще пяти средствам массовой информации РФ;

распространение запрета на ввоз товаров в ЕС автомобильным транспортом, запрет доступа в порты стран ЕС любым кораблям, в отношении которых у компетентных органов возникнут сомнения;

окончательный запрет поставок сырой нефти в Польшу и Германию по северному участку нефтепровода "Дружба";

расширение индивидуальных санкционных списков.

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