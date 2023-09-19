Алмази, скраплений газ та IT-послуги: ЗМІ розповіли, що може увійти у 12-й пакет санкцій проти РФ

Країни Євросоюзу планують розпочати обговорення 12-го пакета антиросійських санкцій у жовтні. Передбачають, що вони включатимуть очікувані заборону торгівлі російськими алмазами і дозвіл на використання прибутку від заморожених активів центробанку РФ.

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Основні положення 12-го пакета європейських санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення її в Україну в Євросоюзі ймовірно почнуть обговорювати вже у жовтні, пише Bloomberg. За даними агенції, новий пакет санкцій може бути ухвалений у першій половині жовтні або під час саміту Євросоюз — США, що запланований також на цей місяць.

Джерела Bloomberg припускають, що нарешті ЄС заборонить закупівлю російських алмазів, як передбачають зробити і країни G7, котрі активно просуваються у цьому напрямі. Раніше в Європі цьому рішенню чинили опір такі країни-імпортери коштовного каміння, як Бельгія. Вони стверджували, що звичайна заборона без визначеного механізму на кшталт такого, які планує застосовувати "Велика сімка", не спрацює, а просто перемістить прибуткову торгівлю російськими алмазами в інше місце. Тож фахівці вважають, що потрібно, крім заборони, відстежувати переміщення алмазів через кордони, а пряму заборону впровадити з 1 січня, застосовуючи і непряму заборону, яку вводити поступово.

Крім того, передбачається, що ЄС схвалить довгоочікувану пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів центробанку Росії, на користь відбудови України. Єврокомісія найближчим часом, попри опозиційні настрої Європейського центрального банку, має висунути варіанти запровадження податку на такі прибутки, що генеруються в європейських клірингових центрах.

"Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, наполягатиме на введенні податку на ці прибутки, як і обіцяла раніше, але держави-члени висловили занепокоєння з приводу правової та фінансової стабільності внаслідок цього кроку. Раніше, у зв'язку із заморожуванням активів російського центрального банку на суму близько 200 мільярдів євро, деякі європейські лідери закликали спрямувати частину цих коштів на відновлення України", — підкреслює Bloomberg.

Додаткові санкції проти РФ пропонують ввести Польща і країни Балтії. Вони стосуватимуться російського скрапленого природного газу та ІТ-послуг. Також ця група країн закликає ввести обмеження на російський ядерний сектор. Подібні пропозиції вже не вперше висловлюють ці країни, але поки що стосовно згаданих санкцій тривав опір цілої низки країн.

"Згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg News, Польща хоче посилити санкції щодо деяких товарів, ухвалених у попередніх пакетах. Її пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичних каучуків, підвищення ефективності обмежень на сталь та введення заборони на тверду каустичну соду. Варшава також вимагає нового пакету санкцій проти Білорусі", — зазначає агенція.

Новий 12-й пакет санкцій, додають джерела Bloomberg, також міститиме подальші кроки, спрямовані на боротьбу з обходом Росією санкцій ЄС через треті країни, як-то Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.

Деталі 11-го пакету санкцій Євросоюзу

Попередній 11-й санкційний пакет було впроваджено у червні. Його основна мета — ефективніше застосування і реалізація обмежень ЄС проти РФ. Узгоджений пакет включав:

боротьбу з обходом санкцій;

заборону на транзит через територію Росії значної кількості товарів і технологій, що можуть сприяти військово-технічному посиленню РФ;

контроль імпорту та експорту, розширення санкційного списку юридичних і фізичних осіб і доповнення списку заборонених товарів;

заходи протидії російській пропаганді, включаючи подовження призупинення ліцензій ще п’яти засобам масової інформації РФ;

поширення заборони на ввезення товарів до ЄС автомобільним транспортом, заборона доступу до портів країн ЄС будь-яким кораблям, щодо яких компетентні органи матимуть сумніви;

остаточна заборона постачання сирої нафти до Польщі та Німеччини північною ділянкою нафтопроводу "Дружба";

розширення індивідуальних санкційних списків.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Єврокомісія нещодавно опублікувала інструкцію для європейських підприємств, яка має допомогти їм правильно визначити, оцінити й зрозуміти можливі ризики обходу санкцій і як цього уникнути.

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