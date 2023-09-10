Не зможуть заїхати на власних авто і з смартфонами: ЄС запровадив нові санкції проти росіян

Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії, через яку в'їзд до країн ЄС на пасажирських автомобілях, зареєстрованих у РФ, розцінюється як заборонений імпорт.

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ЄС заборонив росіянам ввозити особисті автомобілі, смартфони та шампуні. Про це повідомляє російське видання РБК.

В'їзд до країн Європейського союзу на зареєстрованих у РФ автомобілях заборонено, підтвердила Єврокомісія. Під ризиком перебувають і такі особисті речі росіян, які перетинають кордон, як смартфони, коштовності та ноутбуки.

"Не має значення, чи використовується транспортний засіб у приватних, чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені в додатку XXI (зокрема код 8703), і відбувається чи вивозиться з Росії", — йдеться у нових роз'ясненнях Єврокомісії.

Митний код 8703 охоплює легкові автомобілі та інші транспортні засоби, призначені для перевезення менш як десяти осіб з російськими номерними знаками та зареєстровані в Росії.

"На питання: "Чи можуть російські громадяни тимчасово привозити із собою особисті речі та транспортні засоби, перелічені у додатку XXI до ст. 3i, до Євросоюзу, наприклад, з туристичною метою?" — Єврокомісія відповіла: Ні. "Стаття 3 забороняє придбання, ввезення чи передачу, прямо чи опосередковано, товарів, перелічених у додатку XXI, якщо вони походять із Росії чи вивозяться з Росії. Це включає автомобілі, які підпадають під митний код 8703", — пише видання.

Під ризиком ввезення до ЄС можуть опинитися косметика, валізи, ноутбуки, мобільні телефони, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні, зубні пасти, причепи та напівпричепи для перевезення вантажів, яхти, фотокамери.

Нагадаємо, що в Україні конфіскували продукцію заводу російського мільярдера. За даними слідчих ДБР, вироби перебували на складах української митниці ще до початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що суд ЄС відхилив позов російського мільярдера про зняття санкцій. Санкції щодо бізнесмена Дмитра Пумпянського залишаються чинними, оскільки він бере участь у значущому для Росії нафтогазовому секторі економіки.