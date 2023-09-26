Причиной войны стала жажда выгоды от мира. Почему НАТО и Европа и США оказались не готовы к агрессии России

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Погоня за дивидендом мира стала причиной войны.

Страны трансатлантического партнерства с облегчением встретили распад советской тоталитарной системы. Империя победившего марксизма/ленинизма оказалась колоссом на глиняных ногах, но с ядерным оружием и огромными запасами инструментов смерти. Многим казалось, что наступила эпоха, когда можно радикально сократить государственные расходы на оборону, на армию и ее технологии. Допущения даже многих стран НАТО были такими:

большой "горячей" войны никогда больше не будет;

тоталитаризм советского образа потерпел сокрушительное историческое поражение. На этом фундаменте невозможно воссоздать аналогичную угрозу;

Россия будет интегрироваться в мировую экономику, ориентироваться на деньги, а не агрессию;

Европейский Союз будет расширять сферу мира и процветания, а этому режиму высокие военные расходы не нужны;

пришел конец истории. Либерализм победил. End of story. We make love — not war.

Все эти допущения оказались ложными, фальшивыми, ошибочными. Жизнь пошла совсем по иной траектории. К сожалению для мира, практически все страны трансатлантического партнерства решили получить дивиденд мира, сократив расходы на оборону. Это не означало сокращение налогов, госрасходов, а увеличение присутствия Государства в экономике в целом, в социальных секторах (образования, здравоохранение) в частности.

За последние 50 лет в странах G20 расходы на оборону, как % ВВП, сократились с 3,8% ВВП в среднем в 1970-е до 2,4. Особенно существенным было сокращение военных расходов в США, с 6,0% в 1980г. до 3,9% ВВП с начала 2000-х. У других членах НАТО военные расходы сократились с 2,8% ВВП в 1980-х до 1,6% ВВП с начала 2000-х. Военные расходы Китая в абсолютном выражении стали вторыми по объему в мире, но как доля ВВП, они были близки к среднему показателю в странах ОЭСР. Россия же с середины 1990-х имела более высокие военные расходы, которые в последнюю декаду резко выросли.

В 2022г. отдельные страны ОЭСР увеличили военные расходы (Греция, Латвия, Литва, Финляндия, Польша). Франция, Германия и Япония приняли программы по увеличению военных расходов на 0,4 – 1% ВВП. Канада и Италия приняли целевой показатель – военные расходы на уровне 2% ВВП, Британия – 2,5% ВВП. США и Ю. Корея, которые имеют самую высокую долю военных расходов к ВВП, не планируют ее увеличивать.

Средняя доля военного бюджета на инвестиции в оборудование – 20%, на персонал – 48%, на техническое обслуживание и военные товары одноразового использования (амуниция, ракеты, снаряды) — 29%. R&D расходы в военной сфере остаются очень низкими, за исключением США.

Российская война в Украине стала настоящим шоком для стран ОЭСР/НАТО/ЕС. Все те ученые, аналитики, полисимейкеры, а также выгодополучатели отказа от адекватных военных расходов, грубо ошиблись. Дивиденд мира привел к созданию благоприятных условий для возрождения нацизма в исполнении, пожалуй, самой преступной сетевой организации в истории человечества – НКВД/КГБ/ФСБ. Путин и его имперский спрут использовал дивиденд мира для усиления себя и возвращения к политике геноцида, шантажа, убийства и тотального вранья. Сегодня самое время признать, что идеологи, выгодополучатели политики détente стали соучастниками, партнерами, агентами или полезными идиотами неонацизма России.

Посмотрите, куда переключилось Государство после отказа от адекватных военных расходов. Появились 17 целей устойчивого развития, повестка дня — "нулевая эмиссия", биодиверсификация, коллективистские права (женщины, LGBTQIA2S+, афроамериканцы, жители глобального Юга, прекариат etc., культура отмены/воукизма, как новая цензура и навязывание чувства коллективной вины). Такая повестка дня перезагрузила тоталитарного Левиафана и позволила ему пустить щупальца в десятки стран с достаточно высоким уровнем демократии и свободы. В результате, мы имеем не только импотентную глобальную систему безопасности, дырявую систему международного права и резкий рост торгового протекционизма, усиленного валютными войнами, но и глубокий кризис демократии. А все потому, что группа западных идеалистов/утопистов с одной стороны и циников/прагматиков с другой решили поверить тем, кто спрятал за понятия "демократия", "либерализм", "свобода" свое тоталитарное, нацистское, человеконенавистническое рыло.

Краткосрочные дивиденды мира, которые получили страны ОЭСР/НАТО/ЕС, в краткосрочной перспективе оказались по итогу ловушкой. Очень опасной и разрушительной. Мы уже платим очень высокую цену за стратегическую, мировоззренческую ошибку в отношении функционала Государства после распада Советской империи зла. Самую высокую цену платит Украина. Она пала жертвой тех решений, которые принял Запад в середине 1990-х, когда у нас забрали ядерное оружие. Она пала жертвой рашистских нарративов и жуткой информационной войны России. Самое время миру демократии и свободы проснуться, стряхнуть с себя рутину инерции, признать свои ошибки и вместе с Украиной превратить российскую империю зла в прах истории.

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