"Зарабатывают" на девальвации: почему России выгодно обесценивание собственной валюты

Падающий рубль, возможно, в будущем и потянет на дно экономику страны-агрессора, но сейчас девальвация, наоборот, позволяет Кремлю зарабатывать и финансировать войну против Украины.

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Несмотря на то, что обвал российского рубля продолжается несколько месяцев подряд, негативная ситуация с национальной валютой позволила активнее наполнять деньгами бюджет страны-агрессора. Об этом 9 октября пишет издание The Moscow times.

Так, по статистике Министерства финансов РФ, по итогам сентября доходы российского правительства увеличились на 11%, если сравнивать с августовскими показателями, и на 28% относительно июля. Объем доходов оказался на максимуме с начала 2023 года, составив 2,743 триллиона рублей.

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Отмечается также, что поступления нефтяных налогов тоже оказались на высоком уровне: нефтяники перечислили в бюджет 945 миллиардов рублей в рамках налога на добычу полезных ископаемых. По данным журналистов, это на 200 миллиардов рублей больше, чем в августе.

Сборы с несырьевых секторов экономики увеличились сразу на 26% год к году, составив 2 триллиона рублей. В итоге профицит российского бюджета в первый месяц составил 662 миллиарда рублей.

При этом дефицит бюджета, который накапливался с начала года, уменьшился до 1,7 триллиона рублей. Как сказано в публикации, сейчас он составляет менее 60% от годового плана в 2,9 триллиона рублей.

Главный экономист "Альфа Банка" Наталия Орлова объяснила журналистам, что вопреки ожиданиям, слабый рубль помогает наполнять средствами бюджет страны. Так что в 2024 году проблем с государственным бюджетом, в котором правительство предусмотрело рекордные со времен СССР расходы на армию в размере 10,8 триллиона рублей, может и не возникнуть.

"Чтобы оплатить еще один год войны, власти ждут увеличения доходов почти на 5 триллионов рублей, до 36 триллионов. Благодаря низкому курсу рубля и ускорению инфляции, вероятно, цель эта будет достигнута", — сказала Орлова.

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Что с курсом рубля сейчас

По состоянию на 9 октября, как свидетельствуют данные Мосбиржи, стоимость одного доллара на бирже превысила 102 рубля. А евро поднялся до отметки в 107-108 рублей.

Курс рубля 9 октября на Мосбирже Фото: Мосбиржа

При этом в Кремле еще 3 октября предложили россиянам игнорировать новости о падении рубля. В тот день российская валюта снова преодолела отметку в 100 за доллар, но российские власти посчитали, что у россиян нет причин беспокоиться из-за обесценивания валюты.

Тем временем аналитики пророчат рублю дальнейшее падение. Хотя в российском правительстве продолжают делать вид, что ничего не происходит, а помощник президента РФ даже уверен, что рубль "рано или поздно подрастет".