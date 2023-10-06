Пока в Кремле говорили об успехах экономики: рубль достиг нового минимума, — росСМИ

По словам журналистов, августовский пик в 101,75 руб./$ является той отметкой, достигнув которой, доллар может быстро вырасти в цене еще на несколько рублей. Власти остановить девальвацию не могут.

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Курс доллара в России достиг очередного максимума 6 октября. Так, на Московской бирже курс поднимался сегодня до 101,5 рубля за 1 доллар. Об этом сообщает The Moscow Times.

По словам журналистов, сейчас доллар торгуется в РФ чуть выше 100 рублей за единицу.

"Рубль сдает позиции постепенно. Во вторник доллар превысил 100 руб. буквально на несколько минут, в четверг смог закончить торги выше этой отметки, сегодня приближался к августовскому пику 101,75 руб./$", — говорится в сообщении.

Сообщается, что августовский пик является той отметкой, достигнув которой, доллар может быстро вырасти в цене еще на несколько рублей. В Кремле, несмотря на разговоры о росте экономики, не в состоянии остановить девальвацию.

Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин сказал, что рубль подрастет "рано или поздно".

Издание пишет, что российским чиновникам остается делать вид, что ничего не происходит.

Напомним, что 3 октября в Кремле призвали россиян не обращать внимания на падение рубля. Во вторник на торгах снова рубль преодолел отметку в 100 за доллар, но российские власти обратились к гражданам с просьбой не беспокоиться об обесценивании национальной валюты.

"Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет", — заявил Дмитрий Песков.

Также в сентябре СМИ сообщали, что за обвал курса будут расплачиваться российские экспортеры. Экспортерам придется платить пошлины при падении курса российской валюты. Чем больше обвалится рубль, тем выше будет налоговая ставка.