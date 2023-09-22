Девальвация рубля: за обвал курса будут расплачиваться российские экспортеры, — росСМИ

Экспортерам придется платить пошлины при падении курса российской валюты. Чем больше обвалится рубль, тем выше будет налоговая ставка.

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Чтобы закрыть огромную дыру в госбюджете, образованную в том числе военными расходами, правительство России с 1 октября вводит пошлины на экспорт товаров, которые зависят от курса рубля. При этом чем слабее будет рубль – тем больше получит федеральный бюджет. Об этом пишет издание Moscow Times со ссылкой на постановление российского правительства от 21 сентября.

"Налог на девальвацию" будет взиматься при курсе доллара выше 80 рублей. Пошлина имеет дифференцированные размеры ставок:

80-85 рублей за доллар – пошлина составит 4%;

85-90 рублей – 4,5%;

90-95 рублей – 5,5%;

выше 95 рублей – 7%.

Новое налоговое бремя коснется широкого спектра товаров:

рыба;

овощи и фрукты;

алкоголь;

цемент;

полимеры, каучук, резина и изделия из них;

мех;

бумага и картон;

шерсть, хлопок, текстильные материалы;

керамика;

драгоценные металлы и ювелирные изделия;

чугун, ферросплавы, изделия из черных металлов;

необработанный алюминий, свинец, олово и многие другие.

Исключение сделано для товаров, на которые уже действуют другие экспортные пошлины, в частности, нефть, газ, зерно. Налоговые нововведения пока не коснутся автомобилей, мяса, книг, одежды и обуви.

Российские власти объяснили свое решение "защитой внутреннего рынка", но по инсайдерской информации, попавшей в росСМИ, новый налог инициировало министерство финансов, которому нужно где-то "найти" 500-700 млрд рублей, чтобы сбалансировать бюджет.

За первые 8 месяцев 2023 года в российской казне образовался дефицит в 2,36 трлн рублей, а рекордный 5-триллионный военный бюджет полностью потратили еще в июле и решили увеличить его до 9,7 трлн.

Новый налог коснется примерно трети всего российского экспорта. Издание отмечает, что на Московской бирже в четверг доллар стоил 95,91 рубля, а это значит, что "налог на обвал рубля" будет взиматься по максимальной ставке. С начала года в РФ курс доллара вырос на 33%, а евро – на 36%. Экономисты прогнозируют дальнейшее падение курса рубля. Во втором квартале 2024 года за один доллар США россиянам возможно придется платить до 110 рублей.

Напомним, аналитики пророчат рублю дальнейшее падение. На внеплановом заседании Банк России повысил ключевую процентную ставку, но ни это решение, ни нефтедоллары не спасут рубль от обесценивания.

Ранее Фокус писал о том, что рубль в России бьет антирекорды, но аналитики убеждены, что ситуация в будущем станет еще хуже.