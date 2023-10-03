"Рудименты прошлого": в Кремле призвали россиян не обращать внимания на падение рубля

Во вторник, 3 октября, на торгах снова рубль преодолел отметку в 100 за доллар, но российские власти обратились к гражданам с просьбой не беспокоиться об обесценивании национальной валюты.

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Интерес к курсу доллара в России — это рудимент прошлого и нужно привыкать жить в рублевой зоне. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщает "Интерфакс".

Кремль не видит причин для панических настроений. По мнению Пескова, нужно привыкать к этой ситуации в рублевой зоне. Он ответил на вопрос журналистов относительно того, что во вторник утром на торгах снова рубль преодолел отметку в 100 за доллар.

"Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет", — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, есть определенные колебания, но к этому приковано слишком внимания. По его мнению, она возможна с эмоциональной точки зрения.

"Но, скорее, это рудименты прошлого, все-таки", — добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что стоит менять отношение к курсу рубля. Он подчеркнул, что "макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства".

Падение рубля в России

Летом 2023 года в России начались серьезные изменения на финансовом рынке. Резкое падение рубля к доллару повлияло на экономику. Уже 9 сентября американская валюта подорожала до показателя 98,54 рубля за доллар. Это максимальный показатель с 15 августа. Кроме того, поднялся и курс евро относительно российской валюты до показателя 105,68 рублей за 1 евро.

С 14 по 22 сентября ЦБ РФ продавал юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительство РФ должно погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд.

Напомним, руководитель ВТБ Андрей Костин 29 сентября заявил, что не поддерживает идею внедрить валютную модель Китая, с двумя разными версиями своей валюты: для внутреннего и внешнего использования. По его словам, появление двух курсов рубля спровоцирует резкий обвал российской валюты.