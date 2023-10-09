"Заробляють" на девальвації: чому Росії вигідне знецінення власної валюти

Рубль, що падає, можливо, в майбутньому і потягне на дно економіку країни-агресора, але зараз девальвація, навпаки, дає змогу Кремлю заробляти і фінансувати війну проти України.

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Попри те, що обвал російського рубля триває кілька місяців поспіль, негативна ситуація з національною валютою дала змогу активніше наповнювати грошима бюджет країни-агресора. Про це 9 жовтня пише видання The Moscow times.

Так, за статистикою Міністерства фінансів РФ, за підсумками вересня доходи російського уряду збільшилися на 11%, якщо порівнювати із серпневими показниками, і на 28% щодо липня. Обсяг доходів виявився на максимумі з початку 2023 року, склавши 2,743 трильйона рублів.

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Зазначається також, що надходження нафтових податків теж виявилися на високому рівні: нафтовики перерахували до бюджету 945 мільярдів рублів у рамках податку на видобуток корисних копалин. За даними журналістів, це на 200 мільярдів рублів більше, ніж у серпні.

Збори з несировинних секторів економіки збільшилися відразу на 26% рік до року, склавши 2 трильйони рублів. У підсумку профіцит російського бюджету в перший місяць становив 662 мільярди рублів.

При цьому дефіцит бюджету, який накопичувався з початку року, зменшився до 1,7 трильйона рублів. Як ідеться в публікації, зараз він становить менше 60% від річного плану в 2,9 трильйона рублів.

Головний економіст "Альфа Банку" Наталія Орлова пояснила журналістам, що всупереч очікуванням, слабкий рубль допомагає наповнювати коштами бюджет країни. Тож 2024 року проблем із державним бюджетом, у якому уряд передбачив рекордні з часів СРСР видатки на армію в розмірі 10,8 трильйона рублів, може й не виникнути.

"Щоб оплатити ще один рік війни, влада чекає збільшення доходів майже на 5 трильйонів рублів, до 36 трильйонів. Завдяки низькому курсу рубля і прискоренню інфляції, ймовірно, мета ця буде досягнута", — сказала Орлова.

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Що з курсом рубля зараз

Станом на 9 жовтня, як свідчать дані Мосбіржі, вартість одного долара на біржі перевищила 102 рублі. А євро піднявся до позначки в 107-108 рублів.

Курс рубля 9 жовтня на Мосбіржі Фото: Мосбіржа

При цьому в Кремлі ще 3 жовтня запропонували росіянам ігнорувати новини про падіння рубля. Того дня російська валюта знову подолала позначку в 100 за долар, але російська влада порахувала, що у росіян немає причин турбуватися через знецінення валюти.

Тим часом аналітики пророкують рублю подальше падіння. Хоча в російському уряді продовжують вдавати, що нічого не відбувається, а помічник президента РФ навіть упевнений, що рубль "рано чи пізно підросте".