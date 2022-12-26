Нафта винна: про що говорить різка девальвація російської нацвалюти

Російська валюта впродовж 19-25 грудня втратила майже 15%. Експерти розповіли Фокусу, що відбувається в країні-окупанті та про які явища свідчить девальвація рубля.

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Минулого тижня — з 19 по 25 грудня — помітно прискорилась девальвація російського рубля. Якщо першого грудня курс рубля складав 61,22 RUB/USD, то в четвер 22 грудня російська валюта просіла до 73,25 RUB/USD. І хоча наприкінці тижня рубль відкотився до відмітки приблизно 70 RUB/USD, падіння за сім днів склало майже 15%.

Нагадаємо, востаннє рубль був на настільки низькому рівні у квітні 2022 року. Але до історичного мінімуму в 139 RUB/USD, який був зафіксований на початку російського вторгнення в березні, ще є, куди падати.

"Девальвація рубля свідчить про ріст попиту на валюту з боку російського бізнесу та фізосіб, який, швидше за все, пов'язаний із погіршенням очікувань останніх відносно економічних перспектив РФ, — пояснює Фокусу Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики інвесткомпанії Adamant Capital. — На очікування могли вплинути, в тому числі, вступ у дію відмови ЄС від російської нафти і введеня "цінової стелі" на неї коаліцією країн G7".

Уточнимо, в грудні 2022 року почали діяти ембарго на танкерну нафту з Росії та цінова стеля для російської нафти на рівні $60 за барель у країнах G7 і Австралії. "Такі санкції дуже сильно вдарили по логістиці, і зараз нафта URALS торгується близько $55 за барель, але в портах Індії її можна купити й за $48, — коментує ситуацію Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків. — Нагадаю, що $40 за барель — верхня межа собівартості для багатьох російських нафтових компаній, тому ситуація для них вкрай загрозлива, ще й тому що Кремлю немає чого протиставити цим санкціям, крім розмов і пустих указів".

Перспективи рубля мають туманний вигляд. Зокрема, Костянтин Фастовець не виключає, що далі можна очікувати подальшої девальвації російської валюти. Віталій Шапран також підтверджує подальший курс на послаблення та називає такі ключові події, які тиснутимуть на російську валюту:

ефект від введення максимальної ціни на газ

початок списання золотовалютних резервів Центробанку Росії на користь України

Стеля для російського газу почне діяти з 15 лютого 2023 року, про що країни Європейського Союзу домовилися 19 грудня року після тривалих дискусій. "Я трохи розчарований рішенням ЄС про встановлення максимальної ціни на рівні 2100 євро за 1000 кубів (180 євро за МВт-годину). Втім, і такий варіант призведе до обмеження виторгу "Газпрому", — деталізує Віталій Шапран.

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Питання про списання заблокованих російських активів зрушилося з мертвої точки після візиту президента Зеленського в США. На думку Віталія Шапрана, це означатиме, що Центробанку РФ доведеться списувати активи та відбивати з мінусовим сальдо в платіжному балансі, через що де-юре ми можемо побачити від’ємне сальдо на кінець 2023 року. Співрозмовник Фокусу додає, що ринки завжди реагують послабленням національних валют до долара та євро у відповідь на такого роду події.

Раніше Фокус аналізував, як обмеження ціни нафти вплине на можливість Росії продовжувати війну проти України.

Також Фокус писав, як працюватиме й до чого призведе введення в ЄС обмеження цін на газ, яке почне діяти з 15 лютого 2023 року.