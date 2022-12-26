Нефть виновата: о чем говорит резкая девальвация российской нацвалюты

Российская валюта уверенно девальвирует из-за резкого ухудшения ситуации с продажей РФ энергоносителей. Эксперты рассказали Фокусу, что происходит в стране-оккупанте и о каких явлениях свидетельствует девальвация российского рубля.

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На прошлой неделе – с 19 по 25 декабря – заметно ускорилась девальвация российского рубля. Если первого декабря курс рубля составлял 61,22 RUB/USD, то в четверг, 22 декабря, российская валюта просела до 73,25 RUB/USD. И хотя в конце недели рубль откатился к отметке около 70 RUB/USD, падение за семь дней составило почти 15%.

Напомним, последний раз рубль находился на столь низком уровне в апреле 2022 года. Но до исторического минимума в 139 RUB/USD, который был зафиксирован в начале российского вторжения в марте, еще есть, куда падать.

"Девальвация рубля свидетельствует о росте спроса на валюту со стороны российского бизнеса и физлиц, который скорее всего связан с ухудшением ожиданий последних относительно экономических перспектив РФ, — объясняет Фокусу Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital. — На ожидания могли повлиять, в том числе, вступление в действие отказа ЕС от российской нефти, и введение "ценового потолка" на нее коалицией стран G7".

Уточним, в декабре 2022 года начали действовать эмбарго на танкерную нефть из России и ценовой потолок для российской нефти на уровне $60 за баррель в странах G7 и Австралии.

"Такие санкции очень сильно ударили по логистике, и сейчас нефть URALS торгуется около $55 за баррель, но в портах Индии ее можно купить и за $48, — комментирует ситуацию Виталий Шапран, экономист, член Общества финансовых аналитиков. — Напомню, что $40 за баррель — верхний предел себестоимости для многих российских нефтяных компаний, поэтому ситуация для них крайне угрожающая, еще и потому, что Кремлю нечего противопоставить этим санкциям, кроме разговоров и пустых указов".

Перспективы рубля выглядят туманно. В частности, Константин Фастовец не исключает, что далее можно ожидать продолжение девальвации российской валюты. Виталий Шапран также подтверждает дальнейший курс на послабление и называет следующие ключевые события, которые будут давить на российскую валюту:

эффект от введения максимальной цены на газ;

начало списания золотовалютных резервов Центробанка России в пользу Украины.

Потолок цен для российского газа начнет действовать с 15 февраля 2023, о чем страны Европейского Союза договорились 19 декабря после долгих дискуссий.

"Я немного разочарован решением ЕС об установлении максимальной цены на уровне 2100 евро за 1000 кубов (180 евро за МВт-час). Впрочем, и такой вариант приведет к ограничению выручки "Газпрома", — уточняет Виталий Шапран.

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Нефтяное дно Путина. Как цена нефти повлияет на ведение Россией войны

Вопрос о списании заблокированных российских активов сдвинулся с мертвой точки после визита президента Зеленского в США. По мнению Виталия Шапрана, это будет означать, что Центробанку РФ придется списывать активы и отражать с минусовым сальдо в платежном балансе, из-за чего де-юре мы можем увидеть отрицательное сальдо на конец 2023 года. Собеседник Фокуса добавляет, что рынки всегда реагируют ослаблением национальных валют к доллару и евро в ответ на подобные события.

Ранее Фокус анализировал, как ограничение цены нефти повлияет на возможность России продолжать войну против Украины.

Также Фокус писал, как будет работать и к чему приведет введение в ЕС ограничение цен на газ, которое начнет действовать с 15 февраля 2023 года.