Нефтяное дно Путина. Как цена нефти повлияет на ведение Россией войны

В декабре в ЕС вступило в силу эмбарго на танкерную нефть из России. Также страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок для российской нефти на уровне $60 за баррель. Эти меры призваны уменьшить приток валюты в бюджет России, что может повлиять на военные планы Путина.

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Доходы России от экспорта нефти будут снижаться. По крайней мере, на это рассчитывают страны Евросоюза, которые с 5 декабря ввели в действие эмбарго на российскую танкерную нефть (сохраняется импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" — около 10% от объемов, которые ранее импортировали из РФ страны ЕС). Приобретать российское сырье пока разрешено только Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, так как они все еще в поиске альтернативных способов поставок нефти. "До войны России в Украине Евросоюз сильно зависел от экспорта российской нефти. В 2021 году ЕС импортировал из России сырую нефть и нефтепродукты на сумму 74,8 миллиарда долларов", — пишет Аljazeera.

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Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Россия может столкнуться с трудностями при поиске новых рынков для своей нефти в связи с действующим эмбарго Европы. Добыча нефти в РФ может упасть почти на 2 миллиона баррелей в день к концу марта по сравнению с довоенным уровнем и, в среднем, составит всего 9,6 миллиона баррелей в день в 2023 году.

По мнению Максима Белявского, ведущего эксперта энергетических программ Центра Разумкова, российский бюджет может потерять до $50 млрд, но попытается сохранить прибыль в сумме $45 млрд от поставок нефти в азиатско-тихоокеанский регион.

"Впрочем, даже для достижения такой прибыли агрессору придется сделать большой массив. Прежде всего, составить портфель долгосрочных контрактов, который на сегодняшний день пуст, ведь многие потребители опасаются санкций. Во-вторых, разблокировать пропускную способность своей железной дороги в направлении Китая и обеспечить танкерный флот в 300 судов, ныне укомплектованный только на 80%. При этом, большинство флота – это неликвидные транспортные суда, которые в случае их дальнейшей эксплуатации без надлежащего ремонта могут привести к разным последствиям, в частности, к неконтролируемым разливам нефти", — полагает Максим Белявский.

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В странах ЕС давно готовились к полному отказу от российской нефти – там нефтеперерабатывающие заводы уже заменяют российскую нефть норвежской, саудовской, британской и американской нефтью. Например, в начале августа первый танкер с американской нефтью прибыл в немецкий порт Росток, пишет Reuters.

Максим Белявский уверен: замещение российской нефти в разрезе рынка ЕС пройдет в полной мере. "Среди стран-экспортеров ЕС есть и будут Саудовская Аравия, Норвегия, Бразилия, Ирак, Казахстан. Хочу обратить внимание, что в 2022 году появились новые игроки на рынке ЕС, в частности, это Ангола – сейчас из этого государства поступает 0,2 млн баррелей в сутки. Этот объем будет расти. Не исключено, что нефть будет поступать из Венесуэлы тоже. В общем, дефицита нефти ждать не стоит", — отмечает эксперт.

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Сама Россия вынуждена теперь вести постоянные поиски возможности избавиться от добытой нефти, в частности, через заключение контрактов с покупателями из Азии.

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Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран говорит, что результатом введенного недавно Евросоюзом эмбарго на российскую нефть станет ситуация, когда России просто некуда будет сбыть 30-40% добытой нефти. В такой ситуации Кремль будет усиленно искать новые рынки, а также надеяться на продажу своей нефти Китаю.

"КНР в 2021 году покупали у них 70 млн тонн, максимум, что они могут купить в 2022 году, это примерно 100 млн тонн, общий экспорт РФ составляет 230 млн тонн. Так что 30-40% валютной выручки не будет. Возможно, они будут пытаться возить нефть в Индию, но фрахт танкеров из Балтийского моря в Индийский океан вырос в цене за месяц с 10 до 15 млн долларов. Так что новый сбыт – это довольно непростая вещь, она ограничена платежеспособностью покупателя и логистикой. Сейчас они пытаются расширить пропускную способность нефтепроводов в КНР, но этот процесс не будет быстрым", — считает Виталий Шапран.

Почему 60 долларов. Как потолок цен на нефть может повлиять на финансы агрессора

В тот же день 5 декабря, когда в силу вступило эмбарго на ввоз нефти из РФ в Европу, страны G7 и Австралия подписали соглашение о граничной цене российской нефти на уровне 60 долл./баррель. Суть в том, что теперь страховые компании и другие фирмы, которым необходимо отгружать нефть, смогут иметь дело с российской нефтью только если цена на нефть будет на уровне или ниже указанного потолка. "Большинство страховщиков находятся в ЕС или Великобритании, и от них может потребоваться участие в ограничении", — пишет AP News.

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Потолок в размере 60 долларов не отразил ожиданий Украины и ряда ее партнеров. Президент Владимир Зеленский отметил, что такое решение считает несерьезным и слабой позицией. По его мнению, если ограничение цены нефти РФ будет 60 долларов вместо тридцати, о которых говорили Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 млрд долларов.

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Эксперты, опрошенные Фокусом, также считают, что потолок цен на российскую нефть стоит сделать ниже. "Оптимально – $30-40 в долгосрочной перспективе. Пока проект только стартовал. Сейчас россияне стоят перед выбором, продавать по цене $63,85 (рыночная цена URALS на 12:00 по Киеву 5 декабря) или согласиться на $60 и увеличить объемы. Если они не согласятся, то 30-40% нефти, а это около 80 млн тонн в год, нужно будет либо выливать, либо консервировать скважины. Когда рынок приучат к новому ценовому ориентиру и если россияне и дальше будут угрожать безопасности в регионе, думаю, наши партнеры без колебаний могут продвинуться до отметки $40, а затем и $30", — считает Виталий Шапран.

[ + – ] Крупные страховые откажутся от контрактов по страхованию перевозок нефти, если цена такой нефти будет выше 60 долларов за баррель Фото: wikipedia

По словам Максима Белявского, медиана цены на российскую нефть за последние десять лет составляет $69,54 за баррель, что всего на 14% выше установленного странами ценового потолка. "Потолок для российской нефти должен быть на уровне $35 за баррель. В течение второй половины ноября фактическая цена сбыта российской нефти составляла $52 за баррель, что на 13% меньше установленного потолка. Таким образом, в ближайшую неделю индикатив российского Urals – вырастет и подожмет потолок в $60 за баррель, что приведет к минимальным убыткам для бюджета государства-агрессора на уровне 1% ВВП", — говорит Белявский.

По мнению эксперта, G7 должны быть готовы к реализации радикального сценария, а именно – снижению ценового ограничения до $30-35/баррель. "Это приведет к дефициту бюджета государства-агрессора на уровне 5-7% и уменьшит выручку на $90 млрд.", — считает Максим Белявский.

Обход санкций. Может ли Россия заработать больше вопреки потолку цен

В самой России, понятно, решением стран G7 о потолке цен недовольны и уже заявили о подготовке решения о полном запрете на продажу нефти в страны, которые поддержали ценовой потолок, в том числе, через посредников.

Скорее всего, Россия попытается спровоцировать на рынке нефти дефицит, чтобы цены подскочили, и тогда продать свои объемы в обход санкций, возможно, по уже готовым серым схемам. "Покупатели в Китае и Индии могут не согласиться с ограничением, в то время как Россия или Китай могут попытаться создать своих собственных страховых компаний, чтобы заменить тех, которые запрещены в США, Великобритании и Европе. Россия также может продавать нефть неофициально, используя танкеры "темного флота" с непонятными владельцами, как это делают Венесуэла и Иран. Нефть можно будет перекачивать с одного корабля на другой и смешивать с нефтью аналогичного качества, чтобы скрыть ее происхождение", — пишет издание AP News.

[ + – ] Россия попытается манипулировать в надежде повлиять на нефтяной рынок, чтобы там цены выросли так, как уже было с природным газом Фото: Anadolu

"Может быть ситуация игнорирования граничной цены, пока нет однозначного понимания, как будут контролировать выполнение этого потолка. Если кто-то покупает на миллиарды долларов, на этапе закупки, если есть возможность, то заблокировать счета такого покупателя, тогда механизм будет работать. Если будет преследование нарушителей санкций, то можно будет говорить о том, что они работают", — отметил в комментарии Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Фактически сейчас многое зависит от желания и возможностей западных стран пресекать нелегальные схемы покупки российской нефти. Максим Белявский подчеркнул: важно ввести уголовное наказание за обход санкций.

Что касается влияния ограничения цен на российскую нефть на общую ценовую ситуацию на рынке нефти, то сначала ожидается резкий скачок цен ввиду неопределенности из-за граничной цены. Но затем ситуация должна стабилизироваться, хотя РФ и будет предпринимать различные манипулятивные действия в попытке обеспечить истерию на нефтяном рынке.

[ + – ] Цена нефти если и растет, то не слишком резво, - последний пик роста был в марте, тогда цена за баррель Brent превысила 127 долл Фото: bloomberg.com

"Идеальный результат санкций – выведение российской нефти из глобального рынка, и такую цель абсолютно реально достичь. Например, по подобному сценарию выводились объемы венесуэльской нефти. В то же время, в случае с Россией, здесь идет речь о лишении террористов возможностей финансировать преступления против человечества", — отметил Максим Белявский.