Потолк цен на нефть из РФ: Москва придумала 3 варианта ответа ЕС и G7, – росСМИ

Российские власти не раз заявляли об остановке поставок нефти странам, которые присоединятся к ценовым ограничениям. Экономисты настаивают на гибком решении, ведь крупные объемы сырья продаются через трейдинговые операции.

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В Кремле и правительстве России обсуждают 3 варианта ответа на ценовой потолок для российской нефти, установленный странами Евросоюза и G7 ("Большой семерки"). Об этом пишет российская газета "Ведомости", ссылаясь на источники.

Проект указа президента РФ Владимира Путина обсуждают его администрация с правительством, подчеркивают собеседники.

Газета описывает три варианта развития событий:

полный запрет на продажу нефти в страны, которые поддержали ценовой потолок, в том числе через посредников или их цепочку,

поставки нефтепродуктов заблокируют, если нефть купит у РФ нейтральная страна, а конечным получателем станет член G7,

запрет на экспорт по контрактам с включением условия потолка цен независимо от того, какая страна будет получателем ресурса.

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Третий вариант предполагает введение Россией индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Если этот дисконт увеличат, продажу нефти запретят. Такое развитие событий источники газеты считают наиболее маловероятным.

Власти пока не одобрили ни один из указанных вариантов, возможно альтернативное развитие сценариев или их комбинация. Этот вопрос 6 декабря должны были обсудить на совещании у президента в присутствии представителей нефтяных компаний, уточнил источник.

Россия ранее несколько раз заявляла, что не будет поставлять нефть тем, кто присоединится к потолку цен. Вице-премьер Александр Новак считает, что ценовой потолок на российскую нефть вызовет увеличение цен на сырье.

О возможном установлении Россией минимальной цены для международных продаж нефти в ответ на ограничение стран G-7 писало агентство Bloomberg.

"Россия стремится предложить покупателям прозрачный механизм ценообразования. Кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают его нефть, оказывая на них давление нерыночными шагами", — рассказал один из чиновников.

Ценовой потолок на нефть: какой ответ России будет самым вероятным?

Первый и второй варианты возможного ответа России на ценовой потолок для нефти не представляют ничего нового, сказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эти решения лишь формализуют ранние заявления властей об отказе поставлять сырье тем, кто согласился с ценовым потолком.

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Третий вариант, вероятно, отменят. Если зафиксировать дисконт к нефти Brent, то в результате будет нерыночное ценообразование к "дружественным" РФ странам-импортерам, пояснил Миронюк.

Определение дисконта по формуле также может вызвать разногласия, из-за которых сократится объем экспортируемой нефти.

Аналитик российского "Совкомбанка" Михаил Васильев считает наиболее вероятным второй вариант, который запретит поставки по контрактам с условием потолка. Такой расклад станет самым гибким, нефть из РФ будет присутствовать на рынках и выгоду получат все, отметил он.

Старший аналитик "Альфа-банка" Никита Блохин также считает второй вариант ответа наиболее вероятным. По его информации, данный вариант анонсировали Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия не пойдет на полный запрет поставок тем, кто присоединился к ценовому потолку, поскольку крупные объемы российской нефти продают путем трейдинговых операций.

"Новак говорил, что Россия останется гибкой, потому редакция третьим странам через посредников, скорее всего, будет возможна, если Россию будет устраивать цена", – заметил Блохин.

Напомним, что 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский был недоволен столь низким потолком цены на нефть. Россия, по его расчетам, будет зарабатывать на продаже нефти около 100 млрд долларов за 1 год.

Польша предлагала ограничить цену российской нефти до 30 долларов за баррель. Однако страна согласилась с общим решением ЕС.