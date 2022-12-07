Стеля цін на нафту з РФ: Москва придумала 3 варіанти відповіді ЄС і G7, — росЗМІ

Російська влада не раз заявляла про зупинення постачання нафти країнам, які приєднаються до цінових обмежень. Економісти наполягають на гнучкому рішенні, адже великі обсяги сировини продаються через трейдингові операції.

Related video

У Кремлі та уряді Росії обговорюють 3 варіанти відповіді на цінову стелю для російської нафти, встановлену країнами Євросоюзу та G7 ("Великої сімки"). Про це пише російська газета "Відомості", посилаючись на джерела.

Проєкт указу президента РФ Володимира Путіна обговорюють його адміністрація з урядом, наголошують співрозмовники.

Газета описує три варіанти розвитку подій:

повна заборона на продаж нафти в країни, які підтримали цінову стелю, зокрема через посередників або їх ланцюжок,

постачання нафтопродуктів заблокують, якщо нафту купить у РФ нейтральна країна, а кінцевим одержувачем стане член G7,

заборона експорту за контрактами із включенням умови стелі цін незалежно від цього, яка країна буде одержувачем ресурсу.

[ + – ] Нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи запрацювало з 5 грудня

Третій варіант передбачає запровадження Росією індикативної ціни — максимального дисконту російської нафти Urals до еталонного сорту Brent. Якщо цей дисконт збільшать, продаж нафти заборонять. Такий розвиток подій джерела газети вважають найменш ймовірним.

Влада поки не схвалила жодного із зазначених варіантів, можливий альтернативний розвиток сценаріїв або їх комбінація. Це питання 6 грудня мали обговорити на нараді у президента у присутності представників нафтових компаній, уточнило джерело.

Росія раніше кілька разів заявляла, що не постачатиме нафту тим, хто приєднається до стелі цін. Віцепрем'єр Олександр Новак вважає, що цінова стеля на російську нафту викличе збільшення цін на сировину.

Про можливе встановлення Росією мінімальної ціни для міжнародних продажів нафти у відповідь на обмеження країн G-7 писало агентство Bloomberg.

"Росія прагне запропонувати покупцям прозорий механізм ціноутворення. Кремль не хоче протидіяти нейтральним державам, які купують його нафту, чинячи на них тиск неринковими кроками", — розповів один із чиновників.

Цінова стеля на нафту: яка відповідь Росії буде найімовірнішою?

Перший і другий варіанти можливої відповіді Росії на цінову стелю для нафти не представляють нічого нового, сказав експерт із фондового ринку компанії "БКС світ інвестицій" Євген Миронюк. Ці рішення лише формалізують ранні заяви влади про відмову постачати сировину тим, хто погодився із ціновою стелею.

[ + – ] Польща хотіла обмежити ціну російської нафти до 30 доларів за барель Фото: Anadolu

Третій варіант, ймовірно, скасують. Якщо зафіксувати дисконт до нафти Brent, то внаслідок цього буде неринкове ціноутворення до "дружніх" РФ країн-імпортерів, пояснив Миронюк.

Визначення дисконту за формулою також може викликати розбіжності, через які скоротиться обсяг нафти, що експортується.

Аналітик російського "Совкомбанку" Михайло Васильєв вважає найімовірнішим другий варіант, який заборонить постачання за контрактами за умови стелі. Такий розклад стане гнучким, нафта з РФ буде присутня на ринках і вигоду отримають усі, зазначив він.

Старший аналітик "Альфа-банку" Микита Блохін також вважає другий варіант відповіді найімовірнішим. За його інформацією, цей варіант анонсували Новак та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Росія не піде на повну заборону постачання тим, хто приєднався до цінової стелі, оскільки великі обсяги російської нафти продають шляхом трейдингових операцій.

"Новак говорив, що Росія залишиться гнучкою, тому редакція третім країнам через посередників, найімовірніше, буде можлива, якщо Росію влаштовуватиме ціна", — зауважив Блохін.

Нагадаємо, що 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський був незадоволений такою низькою стелею ціни на нафту. Росія, за його розрахунками, зароблятиме на продажу нафти близько 100 млрд доларів за 1 рік.

Польща пропонувала обмежити ціну російської нафти до 30 доларів за барель. Проте країна погодилася зі спільним рішенням ЄС.