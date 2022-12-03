"РФ получит $100 млрд за год": Зеленский не доволен установленным ЕС потолком цен на нефть

По словам президента Украины, 60 долларов за баррель — это несерьезное решение и слабая позиция. А более радикальные меры все равно понадобится принимать, это лишь вопрос времени.

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В субботу, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в отношении утвержденного ЕС решения установить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Он назвал такой подход слабой позицией и несерьезным решением. Об этом он заявил в видеообращении Зеленского.

"Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений дискуссия о прайскепах, то есть ограничении экспортной цены российской нефти", — заявил Зеленский, добавив, что такой предел цены российской нефти вполне приемлем для государства-террориста.

По словам президента, РФ нанесла колоссальный ущерб всем странам мира посредством целенаправленной дестабилизацией энергорынка, однако страны Запада все не идут на настоящее энергетическое разоружение.

[ + – ] Видеообращение Владимира Зеленского

В дальнейшем, считает президент, все равно понадобится более радикальный подход, и это — вопрос времени, которое, к сожалению, будет упущено.

"Если ограничение цены нефти РФ 60 долларов вместо, к примеру, 30, о которых говорили Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 млрд долларов", — сказал Зеленский.

Эти средства, по его словам, пойдут и на войну в Украине, и на поддержку других террористических режимов и организаций. Более того, прибыль от продажи нефти будет также финансировать дальнейшую дестабилизацию именно тех стран, которые воздерживаются от решительных мер.

Напомним, что совет ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты из РФ — в пределах 60 долларов за баррель.

Ранее Фокус сообщал, что Польша одобрила новую цену на российскую нефть, установленную Евросоюзом. Прежде польское руководство блокировало такое решение, призывая установить ограничение в районе $30 за баррель.