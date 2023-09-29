Росіянам обіцяють долар по 250 рублів: до чого тут Китай

Москві дуже хочеться впровадити практику двох курсів рубля на валютному ринку, однак проти такої ідеї виступають самі банкіри.

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Війна проти України створює для Росії безліч проблем, але з деякими з них агресору допоміг впоратися Китай. Так, наприклад, Європа у відповідь на агресію різко скоротила закупівлю російських енергоресурсів, саме Пекін погодився на більш активну торгівлю з Москвою. Тепер же в РФ активно просувають ідею впровадити валютну модель Китаю, з двома різними версіями своєї валюти: для внутрішнього і зовнішнього використання. Але, як заявив глава ВТБ Андрій Костін, під час Міжнародного банківського форуму в Сочі, поява двох курсів рубля спровокує різкий обвал російської валюти.

"Я вважаю, що у нас незвичайна ринкова ситуація. Якщо ми введемо два курси рубля, тоді один у нас буде 250, а інший 150 — це точно. У нас занадто багато геополітичних чинників, які впливають, щоб ми могли запроваджувати якийсь набір ще, можливо, заходів стабілізації або пом'якшення критеріїв чи цільових показників інфляції", — сказав він.

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На думку банкіра, найкращий варіант для валютного ринку РФ — не порушувати заходів, які запровадив Центробанк, і "поступово повертатися до нижчих ставок, до більш стабільної ситуації".

При цьому глава Сбербанку Герман Греф вважає, що створення "мембрани" для рубля на валютних ринках негативно вплине на економічний розвиток Росії. Подібна практика, як пояснив він, уже існувала в радянський період.

"Це було вже в Радянському Союзі, і це означає відсутність конвертованості. Будь-яка відсутність конвертованості — це величезний збиток для економіки", — пояснив Греф.

Нагадаємо, 2023 року російський рубль різко знецінився — на 26%. На тлі цих проблем міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков, як повідомляло 27 вересня видання Newsweek, запропонував перейняти досвід Китаю, який використовує різні версії своєї валюти — юаня.

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"Ми обговорюємо це з Центробанком. Ми повинні встановити чіткий моніторинг і чітке розуміння того, скільки рублів у нас перебуває в обігу за кордоном і як вони туди потрапляють", — зазначив чиновник.

Раніше Фокус уже розповідав, що рубль у Росії б'є антирекорди, але аналітики вважають, що ситуація тільки погіршуватиметься.