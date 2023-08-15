Рубль у Росії б'є рекорди: як у Кремлі хочуть виправити ситуацію

Російський рубль уже ослаб на 23% щодо долара 2023 року, але аналітики переконані, що ситуація в майбутньому стане ще гіршою.

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У понеділок, 14 серпня, російський рубль упав до найнижчого показника щодо долара за більш ніж рік. При цьому росіянам продовжують розповідати, що економіка країни розвивається і зростає, а міжнародні санкції не заважають процвітанню країни. Водночас влада визнає: тиск на російську економіку зростає, оскільки імпорт збільшується швидше, ніж експорт, а ще зростають військові витрати. Про це пише BBC.

Що відбувається з рублем

За словами економістів, ситуація в Росії може призвести до інфляції. Так, для росіян подорожчають поїздки за кордон. А курс рубля тепер цілком і повністю перебуває під управлінням Центробанку. Кріс Віфер, партнер-засновник євразійської консалтингової фірми Macro-Advisory, каже, що 2022 року економічним пріоритетом для Росії було зберегти вартість рубля на якомога вищому рівні. Однак тепер чиновники вирішили девальвувати валюту, щоб збалансувати державні витрати.

Падіння курсу російського рубля безпосередньо пов'язане з цим рішенням. Водночас експерти розповіли журналістам, що паніки серед росіян немає, вони не поспішають знімати гроші зі своїх карткових рахунків.

"Після 18 місяців війни та ізоляції росіяни звикають до поганих новин. Це найбільш санкційна країна у світі", — йдеться в публікації.

Водночас журналісти зазначають, що попри всі складнощі економіка агресора тримається на плаву.

"Економіка не впала, як передбачали багато хто на Заході. У Кремля, як і раніше, є ресурси для жорсткого контролю над країною над країною".

Як у Кремлі будуть "рятувати" валюту

Уже 15 серпня, як повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, рада директорів "Банку Росії" зібралася на екстрене засідання. Під час наради було ухвалено рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти — з 8,5% до 12% річних.

Зазначається, що таким чином будуть обмежені "ризики для цінової стабільності". Але рубль після рішення ЦБ продовжує знижуватися: долар вищий за 98 рублів, юань близько 13,4 рубля, євро вищий за 107 рублів.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що російський рубль опинився в трійці найгірших валют серед ринків, що розвиваються. Як зазначали журналісти, у червні 2023-го року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. При цьому їхні доходи скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні.

До слова, ще на початку 2022 року президент РФ Володимир Путін запевняв усіх, що долари і євро скомпрометували себе як валюта. Тому він дав завдання уряду країни перейти на розрахунки в рублях за постачання газу, і відмовитися від розрахунків у валюті.