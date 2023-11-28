Рекорд со времен СССР: Путин в 2024 году потратит на войну треть бюджета РФ, — СМИ

Накануне глава Кремля подписал закон о принятии бюджета на следующий год, в котором весомую часть средств планируют направить на нужды армии. Такого не было с 1990 года.

Related video

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил рост расходов на армию до рекордных показателей. Такого не было со времен СССР. Об этом сообщает The Moscow Times 27 ноября.

Отмечается, что глава Кремля подписал закон о федеральном бюджете на период 2024-2026 годов. Документ был подготовлен еще несколько недель назад Государственной думой, а потом одобрен Советом Федерации.

В результате получается, что в следующем году власти РФ планируют потратить на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса практически треть всех расходов, а такого не было с советских времен.

Важно

В три раза выше: Forbes сравнил расходы городов на благоустройство и оборону (инфографика)

"За год по статье "национальная оборона" бюджет потратит 10,775 трлн рублей (111 млрд долларов) — на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн рублей/76 млрд долларов), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн рублей/52 млрд долларов), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн рублей/39 млрд долларов)", — говорится в сообщении.

Доля военных расходов достигнет 29,5%, тогда как в бюджет 2023 года вкладывали лишь 19%, а на 2022 год 17%. Кремль продолжает демонстрировать, что все больше денег с каждым годом будет отправляться на войну.

Такие цифры были еще в последние годы существования СССР. Согласно архивам бывшего российского премьера Егора Гайдара, продолжают журналисты в материале, в бюджете Советского Союза на 1990 год власти заложили 29,4% на "военные цели".

Отдельное внимание уделяется статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Около 3,3 триллионов рублей (37 млрд долларов) уйдет именно туда. В результате получается, что силовые структуры России в 2024 году получат практически 40% всего бюджета.

Правительству пришлось чем-то жертвовать, поэтому было принято решение "урезать" расходы на поддержку национальной экономики и финансирование образования и медицины.

"Все для фронта, все для победы. На то, что запланировано, хватит. Нормальный, здоровый бюджет", — заявлял глава Минфина Антон Силуанов еще в сентябре.

Напомним, 24 ноября сообщалось, как Владимир Путин готовится к президентским выборам. По словам профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, в России уже много лет не было никакой политической оппозиции, поэтому конкуренции глава Кремля не боится.