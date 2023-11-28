Рекорд із часів СРСР: Путін у 2024 році витратить на війну третину бюджету РФ, — ЗМІ

Напередодні глава Кремля підписав закон про ухвалення бюджету на наступний рік, у якому вагому частину коштів планують спрямувати на потреби армії. Такого не було з 1990 року.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив зростання витрат на армію до рекордних показників. Такого не було з часів СРСР. Про це повідомляє The Moscow Times 27 листопада.

Зазначається, що глава Кремля підписав закон про федеральний бюджет на період 2024-2026 років. Документ підготувала ще кілька тижнів тому Державна дума, а потім схвалила Рада Федерації.

У результаті виходить, що наступного року влада РФ планує витратити на утримання армії та оборонно-промислового комплексу практично третину всіх витрат, а такого не було з радянських часів.

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"За рік за статтею "національна оборона" бюджет витратить 10,775 трлн рублів (111 млрд доларів) — на 70% більше, ніж 2023 року (6,8 трлн рублів/76 млрд доларів), у 2,3 раза більше, ніж 2022-го (4,7 трлн рублів/52 млрд доларів), і втричі вищий від показників довоєнного 2021 року (3,5 трлн рублів/39 млрд доларів)", — ідеться в повідомленні.

Частка військових витрат сягне 29,5%, тоді як у бюджет 2023 року вкладали лише 19%, а на 2022 рік 17%. Кремль продовжує демонструвати, що дедалі більше грошей із кожним роком відправлятиметься на війну.

Такі цифри були ще в останні роки існування СРСР. Згідно з архівами колишнього російського прем'єра Єгора Гайдара, продовжують журналісти в матеріалі, у бюджеті Радянського Союзу на 1990 рік влада заклала 29,4% на "військові цілі".

Окрема увага приділяється статті "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб. Близько 3,3 трильйонів рублів (37 млрд доларів) піде саме туди. У результаті виходить, що силові структури Росії 2024 року отримають практично 40% усього бюджету.

Уряду довелося чимось жертвувати, тому було ухвалено рішення "урізати" видатки на підтримку національної економіки та фінансування освіти і медицини.

"Усе для фронту, усе для перемоги. На те, що заплановано, вистачить. Нормальний, здоровий бюджет", — заявляв глава Мінфіну Антон Силуанов ще у вересні.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, як Володимир Путін готується до президентських виборів. За словами професора політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорія Голосова, у Росії вже багато років не було жодної політичної опозиції, тому конкуренції очільник Кремля не боїться.