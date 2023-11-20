В три раза выше: Forbes сравнил расходы городов на благоустройство и оборону (инфографика)

По данным журналистов, в этом году только в одном областном центре Украины финансирование местной бригады ТРО превысило расходы на улучшение городского пространства.

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Суммарные расходы украинских областных центров на благоустройство в течение девяти месяцев 2023 года составили 12,8 миллиарда гривен. При этом на нужды бригад территориальной обороны (ТРО) из городских бюджетов было потрачено только 3,8 миллиарда гривен. Об этом говорится в публикации Forbes от 20 ноября.

Авторы статьи отмечают, что бригады ТРО могут напрямую получать финансирование из местных бюджетов тех областей, в которых они были сформированы.

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Журналисты сравнили расходы по статьям "Мероприятия и работы по территориальной обороне" и "Прочие меры общественного порядка и безопасности" в областных центрах Украины. При этом авторы публикации подчеркнули, что поддержка ТРО могла быть включена в другие статьи расходов.

В исследовании также не был учтен бюджет Киева, так как в столице нет отдельной статьи расходов на местную тероборону. Вместо этого в 2023 году Виталий Кличко заявил о выделении более 6,2 миллиарда гривен на армию.

На что выделяют средства областные центры Украины Фото: Forbes

Анализ показал, что расходы на оборону превысили расходы на благоустройство только в одном из рассматриваемых городов. Речь идет о Житомире, где местные власти направили на поддержку ТРО 547 миллионов гривен, а на благоустройство — 246 миллионов гривен.

Примерно равные объемы средств на ТРО и благоустройство были направлены в Луцке — 156 и 152 миллионов гривен соответственно. В остальных областных центрах расходы на оборону были существенно ниже, чем на улучшение городского пространства.

Самые высокие расходы по обоим направлениям были зафиксированы в Днепре. Город направил 1,4 миллиарда гривен на оборону и 3,2 миллиарда на благоустройство.

В процентном соотношении больше всего на благоустройство потратили Черновцы — 834 миллиона гривен. При этом на территориальную оборону город выделил только 5 миллионов гривен.

Кроме того, журналисты не выявили данных о финансировании бригад ТРО из городских бюджетов Харькова, Ужгорода и Херсона.

Напомним, 10 ноября пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что народные депутаты Украины приняли бюджет на 2024 год. На оборону было выделено 1,164 триллиона гривен или 15,2% ВВП.

Ранее, 22 сентября, СМИ сообщили, что Российская Федерация планирует существенное увеличение военных расходов в 2024 году. Ожидается, что в 2024 году оборонный бюджет РФ вырастет до 10,8 триллиона рублей.