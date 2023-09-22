"Почти удвоятся": в РФ намерены увеличить военные расходы в 2024 году, – СМИ (инфографика)

По данным журналистов, Москва рассчитывает на рост доходов на 22%, по сравнению с текущим годом, в том числе за счет увеличения средней цены на сырую нефть.

Related video

Российская Федерация планирует существенное увеличение военных расходов в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg 22 сентября, ссылаясь на проекты бюджетных планов РФ.

По данным агентства, в следующем году Москва планирует потратить на оборону 6% от своего валового внутреннего продукта. При этом в 2023 году этот показатель составлял 3,9%, а в 2021 году – а 2,7%.

Важно

Все деньги — на вооружение: как планируют финансировать оборону в 2024 году

В 2023 году в РФ выделили на оборону 6,4 триллиона рублей, а в 2024 эта сумма вырастет до 10,8 триллиона рублей.

"По прогнозам, секретные расходы на секретные или неуказанные предметы почти удвоятся, поскольку Кремль продолжает пытаться избежать пристального внимания к последствиям войны", — пишут журналисты.

Авторы статьи также отмечают, в следующем году военные расходы в России превысят социальные. На социальную политику в 2024 году РФ планирует выделить 7,5 триллиона рублей.

Сравнение бюджетов РФ в 2023 и 2024 годах Фото: Bloomberg

По данным издания, Кремль рассчитывает на рост доходов на 22%, по сравнению с текущим годом, а также на сокращение дефицита до 0,9% ВВП.

Российские власти ожидают установления более высокой средней цены на сырую нефть, которая является одним из источников прибыли для страны. В упомянутых документах также говорится, что продажа активов иностранных фирм РФ прекратится в 2024 году.

Напомним, что по данным обозревателей Defence One от 12 сентября, несмотря на продолжающуюся войну в Украине расходы на оборону в европейских странах не увеличиваются и находятся на уровне чуть выше среднего.

Мы также писали о том, что в течение последних шести месяцев расходы на оборону из государственного бюджета составили 1,4 трлн гривен — это почти вдвое превышает объем за аналогичный период 2022 года.