Расходы Европы на оборону снижаются, несмотря на войну в Украине: кто тратит больше всего

Некоторые страны только говорят об увеличении военных расходов. И только Польша с момента полномасштабного вторжения в Украину начала тратить на оборону около 4% валового внутреннего продукта.

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Несмотря на продолжающуюся войну в Украине расходы на оборону в европейских странах не увеличиваются и находятся на уровне чуть выше среднего. А политические интриги и неурядицы в промышленности препятствуют быстрому наращиванию потенциала и ограничивают поставки в Украину. О том сколько тратят на оборону в Европе и кто является лидером в военной помощи Украине рассказали 12 сентября обозреватели Defence One.

По данным исследования рынка, проведенного компанией McKinsey, расходы на оборону в Европе за последние десять лет выросли на 4%, а в ближайшие пять лет могут расти более чем на 6% в год. При этом в отчете не уточняется, были ли эти цифры скорректированы с учетом инфляции.

"Такие темпы означают, что пройдет еще немало лет, прежде чем многие страны НАТО достигнут установленного альянсом норматива, согласно которому члены альянса должны тратить на оборону не менее двух процентов валового внутреннего продукта", — отметили эксперты.

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Между тем падение расходов — не единственная проблема. По данным отчета McKinsey, более 60% европейских вооружений эксплуатируются только в одной стране, что делает его более сложным и дорогостоящим в обслуживании и снабжении боеприпасами.

Однако в этом аспекте есть и европейские лидеры — это Польша. Она тратит на оборону около 4% валового внутреннего продукта.

"Евросоюз, подталкиваемый Эстонией, запустил новую схему совместных закупок, предусматривающую выделение 2 млрд евро на увеличение производства 155-мм снарядов для Украины", — пишут обозреватели.

В это же время есть и страны которые только заявляют о своем желании тратить больше денег на оборону. Например, Италия проголосовала за увеличение расходов на оборону до двух процентов от валового внутреннего продукта, а Германия объявила о создании фонда в 100 млрд. евро для оборонных закупок в 2022 году. Но подобные заявления не приносят результата.

"Одно дело, когда делается политическое заявление об увеличении финансирования. Другое дело, когда эти средства выделяются и доводятся до промышленности", — подчеркнул партнер McKinsey Кристиан Родригес.

В силу этого существуют проблемы для наращивания производственных линий, необходимых для поставок боеприпасов на Украину, где все, от снарядов до танков, используется в объемах, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны.

Позиция европейских правительств связана с тем, что власти хотят получить уверенность в заключении многолетних контрактов с производителями вооружений, а те в свою очередь понимают, что правительство стремится к более дешевым решениям.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Германия поставит в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder. По словам представителей компании Rheinmetall, работа над машинами идет полным ходом.