Витрати Європи на оборону знижуються, незважаючи на війну в Україні: хто витрачає найбільше

Деякі країни тільки говорять про збільшення військових витрат. І тільки Польща з моменту повномасштабного вторгнення в Україну почала витрачати на оборону близько 4% валового внутрішнього продукту.

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Незважаючи на війну в Україні, що триває, витрати на оборону в європейських країнах не збільшуються і перебувають на рівні трохи вищому за середній. А політичні інтриги та негаразди в промисловості перешкоджають швидкому нарощуванню потенціалу та обмежують постачання в Україну. Про те скільки витрачають на оборону в Європі та хто є лідером у військовій допомозі Україні розповіли 12 вересня оглядачі Defence One.

За даними дослідження ринку, проведеного компанією McKinsey, витрати на оборону в Європі за останні десять років зросли на 4%, а в найближчі п'ять років можуть зростати більш ніж на 6% на рік. При цьому у звіті не уточнюється, чи були ці цифри скориговані з урахуванням інфляції.

"Такі темпи означають, що мине ще чимало років, перш ніж багато країн НАТО досягнуть встановленого альянсом нормативу, згідно з яким члени альянсу мають витрачати на оборону щонайменше два відсотки валового внутрішнього продукту", — зазначили експерти.

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Тим часом падіння витрат — не єдина проблема. За даними звіту McKinsey, понад 60% європейських озброєнь експлуатуються тільки в одній країні, що робить їх складнішими і дорожчими в обслуговуванні та постачанні боєприпасів.

Однак у цьому аспекті є і європейські лідери — це Польща. Вона витрачає на оборону близько 4% валового внутрішнього продукту.

"Євросоюз, підштовхуваний Естонією, запустив нову схему спільних закупівель, що передбачає виділення 2 млрд євро на збільшення виробництва 155-мм снарядів для України", — пишуть оглядачі.

Водночас є й країни, які тільки заявляють про своє бажання витрачати більше грошей на оборону. Наприклад, Італія проголосувала за збільшення витрат на оборону до двох відсотків від валового внутрішнього продукту, а Німеччина оголосила про створення фонду в 100 млрд євро для оборонних закупівель у 2022 році. Але подібні заяви не приносять результату.

"Одна справа, коли робиться політична заява про збільшення фінансування. Інша справа, коли ці кошти виділяють і доводять до промисловості", — наголосив партнер McKinsey Крістіан Родрігес.

Через це існують проблеми для нарощування виробничих ліній, необхідних для постачання боєприпасів в Україну, де все, від снарядів до танків, використовується в обсягах, небачених у Європі з часів Другої світової війни.

Позиція європейських урядів пов'язана з тим, що влада хоче отримати впевненість в укладенні багаторічних контрактів з виробниками озброєнь, а ті, своєю чергою, розуміють, що уряд прагне до більш дешевших рішень.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Німеччина поставить в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder. За словами представників компанії Rheinmetall, робота над машинами йде повним ходом.