Сума перевищила 100 мільярдів: стало відомо, скільки США витратили на підтримку України

Американські сенатори поцікавились у Білого дому, скільки грошей було використано для надання допомоги українцям. В Офісі менеджменту та бюджету надали дані, підкресливши, що відданість США — непохитна.

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Білий дім підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена витратила понад 100 мільярдів доларів на війну в Україні. Доступ до відповідних документів отримали 12 вересня журналісти Fox News.

Запит на інформацію про загальну суму військової допомоги Україні від Вашингтону подали сенатор Джеймс Девід Венс та ще понад 30 республіканців Сенату. Вони ще у січні вимагали від Білого дому "повного наскрізного звіту" про витрати на підтримку українців. Однак лист і електронну таблицю Венс отримав лише 7 місяців потому.

Фото: FOX News Фото: FOX News

"Завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати надали безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, оскільки вона продовжує боротися за захист свого суверенітету після жорстокого вторгнення Росії. Ця підтримка була критично важливою для успіху України на полі бою, а також для здатності її народу вистояти в суворих умовах", — заявила директорка Офісу менеджменту та бюджету Шаланда Янг.

Вона підкреслила, що Байден не дозволить США похитнутись "у своїй відданості українському народу". Водночас політикиня погодилася, що прозорість та підзвітність важливі, адже американці мають бути "впевнені у своїй допомозі".

Також у серпні Янг надала Венсу таблицю з деталями фінансування. Відповідно до неї допомога США складає 101 198 000 000 доларів. Окрім того, до вже витрачених понад 100 мільярдів Вашингтон планує додати ще 9,8 мільярда доларів.

Таблиця, опублікована Fox News Фото: FOX News

У ЗМІ зазначили, що окрім коштів, внесених у таблицю, Білий дім попросив у Конгресу виділити додаткові 24 мільярди доларів. 13 з них мають бути використані на оборону, а 11 — на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що США можуть поставити в Україну далекобійні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

У Пентагоні відповіли на публікації журналістів, зазначивши, що поки не можуть оголосити про передачу ATACMS. Бригадний генерал Патрік Райдер пообіцяв, що коли ситуація зміниться, відомство оголосить про це.