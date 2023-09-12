США можуть відправити Україні ракети великої дальності з касетною бойовою частиною, — Reuters

За словами журналістів, США можуть відправити ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані в 300 кілометрів і випускати близько 300 і більше касетних бомб під час удару.

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Сполучені Штати можуть відправити Україні далекобійні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною. Таке рішення розглядає Адміністрація президента США Джо Байдена. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, у Вашингтоні побачили, що українські війська досить успішно застосовують артилерійські 155-мм касетні боєприпаси. Це дало можливість Силам оборони завдати значної шкоди Росії на окупованих територіях. Тепер Штати розглядають можливість надання Україні ракет ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані в 300 кілометрів, або реактивні снаряди GMLRS, які діють на відстані приблизно в 72 кілометри. Вони також матимуть касетну бойову частину.

Видання пише, що якщо рішення буде схвалено, то озброєння швидко відправлять до Києва.

Повідомляється, що зараз в українських сил є 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, які вражають цілі на відстані 29 кілометрів. Їхня касетна бойова частина може нести 48 бомб. Однак ракети ATACMS зможуть під час удару випускати близько 300 і більше бомб, GMLRS зможе розсіювати до 404 бомб.

У матеріалі сказано, що контрнаступ ЗСУ демонструє прогрес, тому в Штатах хочуть посилити українську армію у важливий момент. Однак рішення про постачання ATACMS або GMLRS з касетною бойовою частиною поки що не є остаточним і ще може провалитися.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського впевнені, що США погодяться відправити ATACMS в Україну. Президент США Джо Байден, як зазначають в Офісі президента, близький до ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет, але Вашингтон побоюється ударів по території РФ.

Також ЗМІ повідомляли, що дрони допомагають ЗСУ просуватися під Бахмутом за допомогою гранат зі США. У середньому за три години українські оператори FPV-дронів скидають 50 гранат, полюючи на російських окупантів і знищуючи їх десятками.